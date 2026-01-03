Tragedija u Berlinu: Dječak (5) poginuo u vrtiću

Prema navodima berlinske policije, nesreća se dogodila oko 10.15 sati u ulici Adlergestell, kada su se vrata koja vode prema vanjskom prostoru za igru iznenada srušila prema unutrašnjosti objekta. Dijete je zadobilo teške povrede i preminulo uprkos brzoj intervenciji hitnih službi.

Na mjesto događaja upućen je veliki broj vatrogasaca i ljekarskih timova, a sletjela su i dva helikoptera hitne pomoći. Policija je osigurala lokaciju, a kriminalistička policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdilo da li je riječ o tehničkom kvaru ili nepravilnoj upotrebi vrata,pišu Vijesti

Zbog tragedije, angažovan je krizni interventni tim, a psihološku pomoć dobili su djeca, roditelji i zaposleni u vrtiću. Vrtić Adlerküken, koji pohađa oko 160 djece, privremeno je zatvoren, dok nadležne službe rade na organizaciji alternativnog smještaja.

Berlinska senatska uprava za obrazovanje, omladinu i porodicu saopštila je da je duboko potresena ovim tragičnim događajem te izrazila saučešće porodici stradalog dječaka.

