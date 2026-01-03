Vijesti

Tragedija u Berlinu: Dječak (5) poginuo u vrtiću

7.7K  
Objavljeno prije 1 sat

U teškoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak, 19. januara, prijepodne u Berlinu, u vrtiću Adlerküken u naselju Niederschöneweide, smrtno je stradao petogodišnji dječak nakon što su se teška staklena vrata terase otkinula iz ležišta i pala na njega.

Prema navodima berlinske policije, nesreća se dogodila oko 10.15 sati u ulici Adlergestell, kada su se vrata koja vode prema vanjskom prostoru za igru iznenada srušila prema unutrašnjosti objekta. Dijete je zadobilo teške povrede i preminulo uprkos brzoj intervenciji hitnih službi.

Na mjesto događaja upućen je veliki broj vatrogasaca i ljekarskih timova, a sletjela su i dva helikoptera hitne pomoći. Policija je osigurala lokaciju, a kriminalistička policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdilo da li je riječ o tehničkom kvaru ili nepravilnoj upotrebi vrata,pišu Vijesti

Zbog tragedije, angažovan je krizni interventni tim, a psihološku pomoć dobili su djeca, roditelji i zaposleni u vrtiću. Vrtić Adlerküken, koji pohađa oko 160 djece, privremeno je zatvoren, dok nadležne službe rade na organizaciji alternativnog smještaja.

Berlinska senatska uprava za obrazovanje, omladinu i porodicu saopštila je da je duboko potresena ovim tragičnim događajem te izrazila saučešće porodici stradalog dječaka.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh