UAE i Indija jačaju veze novim sporazumima o odbrani, svemiru i energetici

Predsjednik UAE-a šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan i indijski premijer Narendra Modi održali su razgovore u New Delhiju, prenosi News.Az.

The National je primijetio da je „predsjednik Sheikh Mohamed u ponedjeljak u New Delhiju održao razgovore na visokoj razini s indijskim premijerom Narendrom Modijem u sklopu radnog posjeta, dok su dvije zemlje postigle sporazume usmjerene na jačanje veza u području odbrane, svemira i energetike.“

Čelnici rade na povećanju bilateralne suradnje. Različiti važni sektori u raspravi navedeni su kao tehnologija i umjetna inteligencija, kao i rješavanje pitanja sigurnosti hrane.

Čelnika UAE-a u zračnoj bazi Palam dočekao je indijski čelnik. Prema izvješću, čelnici su potpisali niz važnih dokumenata. Među njima je i „pismo namjere o strateškom obrambenom partnerstvu“ koje su razmijenili šeik Abdullah bin Zayed, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova, i dr. Subrahmanyam Jaishankar, ministar vanjskih poslova Indije.

Osim toga, „Pismo namjere razmijenili su Reem Al Hashimy, državni ministar za međunarodnu suradnju, i Vikram Misri, ministar vanjskih poslova Indije, između Svemirske agencije UAE i Indijskog nacionalnog centra za promicanje i autorizaciju svemira o pokretanju zajedničke inicijative za omogućavanje razvoja svemirske industrije i komercijalne suradnje.“

Facebook komentari