POGLEDAJTE SAMO ČEGA SE TRAMP DOSJETIO: Ima novo rješenje za Grenland, NATO u ŠOKU!

Američki predsjednik Donald Tramp priprema se svoju opsesiju Grenlandom predstaviti na globalnom nivou na ovonedjeljnom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, naoružan prijedlogom 99-godišnjeg najma i prijetnjama carinama vrijednim više milijardi dolara, piše espreso.

Prema dva izvora, Tramp je svom timu naložio da pripremi nekoliko opcija za Grenland koje će predložiti evropskim saveznicima, dok Evropska unija razmatra uzvratne mere kao odgovor na ono što evropski čelnici vide kao pokušaj prisilne aneksije danske teritorije, piše Kyiv Post.

“Ovo je najozbiljniji transatlantski prekid koji smo vidjeli od rata u Iraku”, rekao je jedan visoki zapadni službenik.

“I odvija se oko ostrva za koji su većina Evropljana mislili da je zauvijek izvan dosega.”

Trampov plan za Grenland

Iako je Tramp javno isključio mogućnost najma Grenlanda, izvori navode da je privatno fleksibilniji. Navodno je otvoren za gotovo stoljetni najam – tačnije, na 99 godina – što je rješenje osmišljeno da ublaži evropsko negodovanje, a istovremeno osigura de facto američku kontrolu nad arktičkim ostrvom bogatim resursima.

Druga opcija koja se razmatra jeste ponuditi stanovnicima Grenlanda prava po uzoru na Portoriko. Prema tom okviru, Grenlanđani bi postali američki državljani s potpunim bilateralnim pristupom i trgovačkim povlasticama.

Bili bi izuzeti od američkog poreza na dohodak, osim ako se ne presele na kopno. Trampovi pomoćnici vjeruju da bi se takav prijedlog mogao predstaviti kao paket prosperiteta za otprilike 56.000 stanovnika ostrva.

“Pokušavaju to upakovati kao primamljivu ponudu”, rekao je zapadni diplomata upoznat s razgovorima.

Pritisak carinama

Posljednjih nedjelja Tramp je pojačao pritisak, prijeteći carinama i izričito povezujući trgovinske kazne sa spremnošću Danske na prodaju ostrva. U subotu je najavio carinu od 10 posto na Dansku i druge evropske zemlje koje su s njom u savezu, a koja bi trebalo stupiti na snagu sljedeći mjesec.

“Subvencionisali smo Dansku i sve zemlje Evropske unije, i druge, dugi niz godina ne naplaćujući im carine, niti bilo kakve druge oblike naknade”, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

“Sada, nakon stoleća, vrijeme je da Danska uzvrati – svjetski mir je u pitanju!” Dodao je da će uvozni porezi “biti dospjeli i plativi dok se ne postigne dogovor o potpunoj i cjelokupnoj kupovini Grenlanda.

Evropski čelnici reagovali su ogorčeno te otvoreno raspravljaju o ekonomskoj odmazdi. Vodeće diplomate EU-a sastali su se u nedjelju na kriznim razgovorima i raspravljali o ponovnom aktiviranju plana za uvođenje carina na američku robu u vrijednosti od 93 milijarde evra.

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozvao je kolege da aktiviraju instrument EU-a protiv prisile – u Briselu poznat kao “velika bazuka” – ako Tramp nastavi s pretnjama. Taj zakon, koji nikada nije korišten, omogućio bi EU-u da nametne sveobuhvatne kaznene mere zemlji koja ekonomskim pritiskom pokušava iznuditi promenu politike.

Nakon razgovora, predsednik Evropskog veća Antonio Kosta najavio je vanredni samit EU-a koji će se verovatno održati u četvrtak.

“EU”, rekao je Kosta, pokazala je “spremnost da se branimo od bilo kakvog oblika prisile.”

U zajedničkoj izjavi, čelnici Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske upozorili su: “Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i rizikuju opasnu silaznu spiralu. Predani smo očuvanju našeg suvereniteta.”

Italijanska premijerka Đorđa Meloni nazvala je Trampove carine greškom, dok ih je holandski ministar spoljnih poslova David van Vil nazvao “ucenom”. Ipak, unutar Evrope ne postoji jedinstvo po pitanju odmazde.

“Trenutno nema govora o primeni ACI-ja [instrumenta protiv prisile] ili bilo kojeg drugog trgovinskog instrumenta protiv SAD-a”, upozorio je jedan diplomata EU-a, dok su drugi službenici naglasili da preferiraju dijalog.

“Niko ne želi trgovinski rat zbog Grenlanda”, rekao je drugi evropski službenik. “Ali niko ne može prihvatiti da se prisiljava na prodaju teritorija.”

Napetosti u NATO-u

Trampov potez izazvao je potrese unutar NATO-a. Američki ministar finansija Skot Besent u nedjelju je odbacio ideju da SAD mora birati između Grenlanda i saveza. “Oboje… to je očigledno lažan izbor”, rekao je za NBC. Na konstataciju da evropski čelnici to vide drugačije, Besent je odgovorio: “Evropski čelnici će doći k sebi.

I shvatiće da moraju biti pod američkim sigurnosnim kišobranom.” Insistirao je da će SAD ostati u NATO-u, ali je dodao: “Nećemo prepustiti našu hemisfernu sigurnost drugim zemljama. Amerika mora biti u kontroli ovde.”

Bivši potpredsjednik Majk Pens podržao je Trampov cilj sticanja Grenlanda, ali je kritikovao taktiku.

“Zabrinut sam zbog korištenja, po mom mišljenju, upitnog ustavnog ovlašćenja, nametanja jednostranih carina NATO saveznicima kako bi se postigao ovaj cilj”, rekao je Pens za CNN.

Davos kao tačka odluke

Sada svi putevi vode u Davos, gdje se očekuje da će Tramp izneti svoje opcije za Grenland direktno evropskim čelnicima, prenosi Index.

“Davos će biti trenutak istine”, rekao je jedan zapadni službenik. “Ili će se ovo deeskalirati u neki kompromis za očuvanje obraza, ili krećemo ravno u transatlantsku trgovinsku i sigurnosnu krizu.”

Ono što je počelo kao ideja o kupovini nekretnine preraslo je u geopolitički sukob i test izdržljivosti za sam zapadni savez.

