Netanyahu je nazvao Rubia kako bi izrazio nezadovoljstvo uključivanjem Katara i Turske u Izvršni odbor

…prenese izraelsko protivljenje sastavu Izvršnog odbora Gaze, premijer Benjamin Netanyahu sam je razgovarao s visokim američkim diplomatom, izvještava Channel 12.

Netanyahu je Rubiu naglasio protivljenje Izraela uključivanju Katara i Turske te naglasio da je Izrael iznenađen američkom izjavom o sastavu Izvršnog odbora.

Izvori za Kanal 12 kažu da Netanyahu ipak shvaća da nema načina da se vrati vrijeme u vezi s odlukom, sada kada ju je Trump objavio.

Ured premijera potvrdio je za medij da se poziv održao.

