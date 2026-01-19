Svijet

Netanyahu je nazvao Rubia kako bi izrazio nezadovoljstvo uključivanjem Katara i Turske u Izvršni odbor

Objavljeno prije 48 minuta

Samo nekoliko sati nakon što je njegov ured objavio da je naložio ministru vanjskih poslova Gideonu Sa’aru da svom američkom kolegi Marcu Rubiu…

…prenese izraelsko protivljenje sastavu Izvršnog odbora Gaze, premijer Benjamin Netanyahu sam je razgovarao s visokim američkim diplomatom, izvještava Channel 12.

Netanyahu je Rubiu naglasio protivljenje Izraela uključivanju Katara i Turske te naglasio da je Izrael iznenađen američkom izjavom o sastavu Izvršnog odbora.

Izvori za Kanal 12 kažu da Netanyahu ipak shvaća da nema načina da se vrati vrijeme u vezi s odlukom, sada kada ju je Trump objavio.

Ured premijera potvrdio je za medij da se poziv održao.


