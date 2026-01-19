“Trampe, ne, hvala”

Macron , kako je naveo neimenovani izvor, smatra da prijedlog povelje nadilazi pitanje Gaze i izaziva ozbiljne sumnje , posebno u pogledu poštivanja načela i institucionalnog okvira UN-a, koji Francuska smatra nepovredivim.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, nekoliko europskih zemalja također je pozvano da se pridruže odboru, a Trump želi da se konačna povelja i mandat odbora potpišu u Davosu u četvrtak.

Međutim, određeni detalji u dokumentu izazvali su sumnje među pozvanima oko toga hoće li prihvatiti poziv.

Američka administracija traži od zemalja koje žele stalno mjesto u ovom tijelu da doprinesu najmanje milijardu dolara .

Prema nacrtu predložene povelje grupe, koji je Bloomberg vidio, Trump bi bio prvi predsjednik odbora i imao bi ovlasti odlučivati ​​o članstvu.

Kritičari upozoravaju da Trump pokušava izgraditi alternativu ili strukturu koja bi konkurirala Ujedinjenim narodima, koje kritizira već godinama.

Facebook komentari