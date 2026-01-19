Svijet

“Trampe, ne, hvala”

Objavljeno prije 59 minuta

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne planira prihvatiti poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži predloženom Mirovnom odboru, rekao je izvor blizak francuskom čelniku za Bloomberg.

Macron , kako je naveo neimenovani izvor, smatra da prijedlog povelje nadilazi pitanje Gaze i izaziva ozbiljne sumnje , posebno u pogledu poštivanja načela i institucionalnog okvira UN-a, koji Francuska smatra nepovredivim.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, nekoliko europskih zemalja također je pozvano da se pridruže odboru, a Trump želi da se konačna povelja i mandat odbora potpišu u Davosu u četvrtak.

Međutim, određeni detalji u dokumentu izazvali su sumnje među pozvanima oko toga hoće li prihvatiti poziv.

Američka administracija traži od zemalja koje žele stalno mjesto u ovom tijelu da doprinesu najmanje milijardu dolara .

Prema nacrtu predložene povelje grupe, koji je Bloomberg vidio, Trump bi bio prvi predsjednik odbora i imao bi ovlasti odlučivati ​​o članstvu.

Kritičari upozoravaju da Trump pokušava izgraditi alternativu ili strukturu koja bi konkurirala Ujedinjenim narodima, koje kritizira već godinama.


