Izrael prvi put javno kritikovao TRUMPA i američku administraciju zbog odbora za Gazu – ovo je razlog?

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua danas je objavio da objava sastava Izvršnog odbora za Gazu , tijela podređenog Mirovnom odboru, nije koordinirana s Izraelom i da je u suprotnosti sa službenom izraelskom vladinom politikom.

Ova reakcija predstavlja rijedak javni razdor između Izraela i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa , prema pisanju Times of Israel.

Bijela kuća je prethodno imenovala Mirovni odbor i Izvršni odbor za Gazu , koji također uključuje neke visoke dužnosnike iz regije, uključujući turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana , što se, prema izraelskim izvorima, smatra jednim od ključnih razloga nezadovoljstva u kabinetu premijera Netanyahua .

U izjavi se navodi da je Netanyahu naložio ministru vanjskih poslova Gideonu Sarru da pokrene to pitanje s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom . Do sada su se izraelsko-američki odnosi uglavnom odvijali izravno preko Netanyahuovog ureda i njegovih najbližih savjetnika, bez aktivnog sudjelovanja Ministarstva vanjskih poslova.

Izvršni odbor za Gazu ima 11 članova i zadužen je za podršku uredu visokog predstavnika Ujedinjenih naroda za Gazu, Nickolaya Mladenova , kao i palestinskom tehnokratskom tijelu. Tijelo također uključuje, prema Reutersu, posebnu koordinatoricu UN-a za bliskoistočni mirovni proces , Sigrid Kaag, ministricu međunarodne suradnje Ujedinjenih Arapskih Emirata , Reem al- Hashimi , i izraelsko-ciparskog milijardera Yakira Gabbaya .

Bijela kuća nije otkrila pojedinačne odgovornosti članova odbora, ali je najavila da će dodatna imena biti objavljena u nadolazećim tjednima.

