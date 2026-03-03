Hosein Hamnei je novi ajatolah: Naslijedit će ubijenog oca

Iransko Vijeće eksperata izabralo je Mojtabu Hoseinija Hamneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenosi Iran International.

Prema istom izvoru, izbor je izvršen pod pritiskom Islamske revolucionarne garde (IRGC),piše Avaz

Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom zračnom napadu rano u subotu.

Riječ je o drugom najstarijem sinu bivšeg vrhovnog vođe. Kao mladić učestvovao je u Iransko-iračkom ratu u redovima IRGC-a, a kasnije je vodio paravojnu organizaciju Basij, koja je bila uključena u gušenje protesta nakon izbora 2009. godine.

Facebook komentari