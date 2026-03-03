Svijet

Kineski šef diplomatije poručio Izraelu: Potreban hitan prekid vojnih operacija

Objavljeno prije 2 sata

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi izjavio je u telefonskom razgovoru sa izraelskim kolegom Gideonom Saarom da se Peking protivi vojnim napadima na Iran, prenose kineski državni mediji.

Prema navodima agencije Xinhua, Wang je naglasio da Kina zagovara rješavanje sporova putem “dijaloga i konsultacija”, izbjegavajući direktnu osudu Izraela, ali jasno ističući protivljenje eskalaciji.Peking, koji održava bliske političke i ekonomske veze s Teheranom, ranije je pozvao na prekid vatre te ubistvo iranskog vrhovnog vođe opisao kao “ozbiljno kršenje” međunarodnog prava,piše N1

“Nedavni pregovori između Irana i SAD-a ostvarivali su očigledan napredak… Nažalost, taj proces je prekinut pucnjavom”, rekao je Wang.

Ponovivši protivljenje kineske vlade američko-izraelskim vojnim operacijama, poručio je: “Sila zaista ne može riješiti probleme – naprotiv, ona će samo donijeti nove probleme i ozbiljne posljedice”.

“Kina poziva na hitan prekid vojnih operacija kako bi se spriječilo dalje širenje sukoba i njegovo izbijanje van kontrole”, dodao je Wang.

Izjava dolazi u trenutku intenzivne regionalne eskalacije, dok se međunarodni akteri pozicioniraju prema sukobu koji prijeti da preraste u širi regionalni rat.


