Kineski šef diplomatije poručio Izraelu: Potreban hitan prekid vojnih operacija

Prema navodima agencije Xinhua, Wang je naglasio da Kina zagovara rješavanje sporova putem “dijaloga i konsultacija”, izbjegavajući direktnu osudu Izraela, ali jasno ističući protivljenje eskalaciji.Peking, koji održava bliske političke i ekonomske veze s Teheranom, ranije je pozvao na prekid vatre te ubistvo iranskog vrhovnog vođe opisao kao “ozbiljno kršenje” međunarodnog prava,piše N1

“Nedavni pregovori između Irana i SAD-a ostvarivali su očigledan napredak… Nažalost, taj proces je prekinut pucnjavom”, rekao je Wang.

Ponovivši protivljenje kineske vlade američko-izraelskim vojnim operacijama, poručio je: “Sila zaista ne može riješiti probleme – naprotiv, ona će samo donijeti nove probleme i ozbiljne posljedice”.

“Kina poziva na hitan prekid vojnih operacija kako bi se spriječilo dalje širenje sukoba i njegovo izbijanje van kontrole”, dodao je Wang.

Izjava dolazi u trenutku intenzivne regionalne eskalacije, dok se međunarodni akteri pozicioniraju prema sukobu koji prijeti da preraste u širi regionalni rat.

