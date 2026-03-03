Izraelski projektili pogodili prazne zidove, iranski vrh ostao netaknut

Iako su prvobitne informacije sugerisale da je zračni napad na zgradu Vijeća eksperata u gradu Komu izveden tačno u trenutku glasanja za novog vrhovnog vođu Irana, najnoviji izvještaji govore drugačije. Zgrada jeste pogođena, ali su njeni članovi izbjegli udar.

Kako prenosi iranska novinska agencija Fars, u trenutku napada u zgradi Vijeća u Komu nije se održavala sjednica. Zbog izuzetno visokih sigurnosnih rizika i svjesnosti o mogućim napadima, kompletno glasanje za nasljednika ajatolaha Alija Khameneija prebačeno je u strogu tajnost.

Prema navodima Farsa, svih 88 članova ovog utjecajnog tijela svoje glasove daje na daljinu (remote), sa sigurnih i nepoznatih lokacija. Time je, po svemu sudeći, izbjegnuta potpuna katastrofa i obezglavljivanje iranskog vjerskog i političkog vrha.

“Uprkos haosu i zračnim udarima koji su pogodili i Kom i dijelove Teherana, proces izbora nije prekinut. Naprotiv, očekuje se da bi ime novog vrhovnog vođe Irana moglo biti saopćeno vrlo brzo”, kazali su za Fars.

Podsjetimo, ranije danas su američki i izraelski mediji prenijeli izjave neimenovanih zvaničnika koji su tvrdili da je Izrael izveo direktan udar na Vijeće eksperata s ciljem eliminacije tijela zaduženog za izbor novog lidera.

Iranska agencija Mehr je ranije izvijestila da je riječ o zajedničkom američko-izraelskom napadu, no najnovije informacije iz Farsa potvrđuju da primarni cilj napadača, prekid izbora i likvidacija članova Vijeća, nije ostvaren.

