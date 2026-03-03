Senator iz Arizone: SAD više nisu ‘svjetska sila’ u rješavanju iranskog sukoba

Senator Ruben Gallego, demokrat iz Arizone, izjavio je u ponedjeljak da Sjedinjene Države više nisu “svjetska sila” nakon što su se u sukob s Iranom upustile “na tuđu riječ”, prenosi foxnews.

„Mislim, pretpostavljam da više nismo svjetska sila“, rekao je Gallego voditelju MS NOW-a Chrisu Hayesu. „Prošao sam kroz neka prilično teška vremena tijekom rata u vrlo mladoj dobi. I to me jednostavno izluđivalo.“

Gallego je to rekao kao odgovor državnom tajniku Marcu Rubiu , koji je novinarima na konferenciji za novinare ranije tog dana rekao: “Znali smo da će doći do izraelske akcije. Znali smo da će to izazvati napad na američke snage i znali smo da ćemo, ako ih preventivno ne napadnemo prije nego što pokrenu te napade, pretrpjeti veće žrtve.”

Hayes je pustio isječak Rubiovih komentara i citirao Gallegovu objavu na X-u u kojoj reagira na Rubiove primjedbe, a koja glasi: “Dakle, Netanyahu sada odlučuje kada ćemo ratovati? Toliko o Americi na prvom mjestu.”

Gallego, koji je služio u ratu u Iraku kao američki marinac, tvrdio je da Trumpova administracija nije ušla u sukob u Iranu svojom voljom.

„Činjenica da su ovi dečki jednostavno krenuli u rat na tuđu riječ – nitko nije odlučio reći: ‘Hej, znate što? Što je na prvom mjestu u najboljem interesu muškaraca i žena moje zemlje?’“, rekao je senator. „Nitko nije odlučio reći: ‘Pogodite što? Nemojte ići u rat. Ako idete u rat, nećemo vam davati obavještajne podatke. Nećemo vam dati podršku. Nećemo vam dati bombe.’ Sve te stvari ste mogli učiniti.“

„Umjesto toga, [Trumpova administracija] je rekla: ‘Znate što? Ići ćemo s vama’“, nastavio je Gallego. „I mislim da me to stvarno ljuti, iskreno.“

Senator je nastavio, jadikujući što “mladi Amerikanci i Amerikanke umiru zbog tih idiota” i uspoređujući to s onim što se događalo na početku rata u Iraku.

„Ovi idioti koji su jednostavno spremni žrtvovati američke muškarce, američke žene, bez ikakvog stvarnog razmišljanja o tome što rade i kakve će posljedice donijeti tim obiteljima“, ustvrdio je. „Znate, jednostavno se osjećam kao — osjećam se kao da ponavljam, znate, ono što sam vidio prije 20 godina. Ne znam što bih vam drugo rekao.“

Kasnije u intervjuu, Gallego je oštro kritizirao predsjednika Donalda Trumpa , tvrdeći da administracija nije pravilno isplanirala kampanju i da bi takva akcija mogla imati neželjene posljedice.

„Ovaj predsjednik nije planirao dulje od nekoliko dana“, tvrdio je senator. „Stalno govoriti da će to biti dan, dan dva, dva tjedna, četiri tjedna, pet tjedana, tko dovraga planira ratove na takav način? To nije profesionalnost. To nije vrhunsko vojno planiranje za sve ishode. I zato je šest mrtvih ljudi, a možda ih je i više u budućnosti, jer ova administracija to nije planirala.“

