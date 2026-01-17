Sirijska vojska proširuje kontrolu u pokrajini Raqqa dok SAD poziva na prekid ofanzive

Vojne jedinice zauzele su grad al-Mansoura i vojni kamp Hajanah u blizini Tabqe u sklopu kontinuiranog raspoređivanja zapadno od rijeke Eufrat, prema izjavama koje je prenijela Alikhbariah TV. Zapovjedništvo operacija priopćilo je da se napredne jedinice sada približavaju periferiji grada Tabqe nakon što su preuzele kontrolu nad selom Rajm al-Ghazal i ušle u grad al-Ghanem al-Ali u ruralnom dijelu Raqqe.

Napredak dolazi usred povlačenja terorista YPG/SDF-a iz područja zapadno od Eufrata. Elementi YPG/SDF-a počeli su napuštati Tabqu u konvojima nakon žestokih sukoba sa snagama sirijske vojske u tom području.

Američka vojska poziva na prekid ofenzivnih operacija

Kako su se operacije sirijske vojske odvijale, američko Središnje zapovjedništvo izdalo je izjavu u kojoj poziva sirijsku vladu da prekine ofenzivne akcije u područjima između Alepa i al-Tabqe. Admiral Brad Cooper, zapovjednik CENTCOM-a, rekao je da njegovo zapovjedništvo pozdravlja kontinuirane napore svih strana u Siriji da spriječe eskalaciju i pronađu rješenje dijalogom.

„Pozivamo sirijske vladine snage da prekinu sve ofenzivne akcije“, izjavio je Cooper, naglašavajući da agresivno progonjenje Daesha i neumoljiva primjena vojnog pritiska zahtijeva timski rad među sirijskim partnerima u koordinaciji sa SAD-om. Dodao je da je Sirija u miru sa sobom i svojim susjedima ključna za mir i stabilnost u cijeloj regiji.

Sirijske snage osigurale više lokacija u pokrajini Raqqa

Vojne jedinice ušle su u gradove Henideh i al-Safsafu, zajedno sa selima Abu Assi i al-Jabali u ruralnom području Raqqe, priopćilo je Operativno zapovjedništvo. Vojska je također preuzela kontrolu nad gradom Zur Shammar istočno od Raqqe i napreduje prema Sabkhi, prema Sirijskoj arapskoj novinskoj agenciji.

Ranije u subotu, sirijske snage osigurale su kontrolu nad područjem al-Rasafa i njegovom povijesnom citadelom u južnom selu Raqqe, zajedno sa sedam okolnih sela. Vojska je izjavila da je napredovanje dodatno pojačalo pritisak na vojnu zračnu bazu Tabqa, koju je opisala kao glavnu bazu za operacije terorističke skupine PKK.

Sirijska vojska je također objavila da je preuzela kontrolu nad gradom Dibsi Afnan i uspostavila potpunu vojnu kontrolu nad gradovima Deir Hafir i Maskanah u istočnom Alepu.

Do razvoja događaja došlo je nakon što je Mazloum Abdi , vođa skupine YPG/SDF koja je meta vojne operacije vojske zapadno od Eufrata, izjavio da će se skupine povući u regije istočno od rijeke počevši od 7 sati ujutro po lokalnom vremenu.

U martu 2025. sirijsko predsjedništvo objavilo je sporazum o integraciji YPG/SDF-a u državne institucije, potvrđujući teritorijalno jedinstvo zemlje i odbacujući sve pokušaje podjele.

