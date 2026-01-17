Trump najavio carine zemljama koje su poslale vojnike na Grenland

“Mogao bih uvesti carine zemljama ako ne budu išle uz Grenland, jer nam je Grenland potreban zbog nacionalne sigurnosti”, rekao je Trump na okruglom stolu o zdravstvu u ruralnim područjima u Bijeloj kući.

Trump je danas u podužoj objavi na svojoj mreži Truth Social naveo kako su godinama subvencionirali Dansku, kao i sve zemlje Evropske unije i druge, tako što im nisu naplaćivali carine niti bilo kakve druge oblike naknade.”Sada je, nakon stoljeća, došlo vrijeme da Danska uzvrati – svjetski mir je u pitanju! Kina i Rusija žele Grenland i Danska tu ne može učiniti baš ništa. Trenutno ga štite s dvije pseće zaprege, od kojih je jedna dodana tek nedavno.

Samo Sjedinjene Američke Države, pod PREDSJEDNIKOM DONALDOM J. TRUMPOM, mogu igrati u ovoj igri – i to vrlo uspješno! Niko neće dirati ovaj sveti komad zemlje, pogotovo jer su u pitanju nacionalna sigurnost Sjedinjenih Država i sigurnost svijeta u cjelini”, naveo je Trump.

Povrh svega, dodaje, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedineno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska putovale su na Grenland, iz zasad nepoznatih razloga. Riječ je o vrlo opasnoj situaciji za sigurnost, zaštitu i opstanak naše planete.

“Te zemlje, koje se upuštaju u ovu iznimno opasnu igru, dovele su nivo rizika do tačke koja nije prihvatljiva niti održiva. Stoga je nužno da se, radi zaštite globalnog mira i sigurnosti, poduzmu snažne mjere kako bi se ova potencijalno pogibeljna situacija brzo i bez ikakve dvojbe okončala”, naveo je,pišu Vijesti

Najavio je tako da će se, počevši od 1. februara 2026., svim gore navedenim zemljama (Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Nizozemskoj i Finskoj) naplaćivati carina od 10 posto na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države. Od 1. juna 2026. ta će se carina povećati na 25 posto.

“Carina će se naplaćivati sve dok se ne postigne dogovor o potpunoj i konačnoj kupnji Grenlanda. Sjedinjene Američke Države pokušavaju provesti ovu transakciju već više od 150 godina. Mnogi su predsjednici to pokušavali, i to s dobrim razlogom, no Danska je to uvijek odbijala. Sada je, zbog Zlatne kupole i suvremenih oružanih sistema, kako ofenzivnih tako i defenzivnih, potreba za sticanjem posebno važna. Trenutno se troše stotine milijardi dolara na sigurnosne programe povezane s ‘Kupolom’, uključujući i moguću zaštitu Kanade, a ovaj iznimno briljantan, ali vrlo složen sistem može djelovati s maksimalnim učinkom i učinkovitošću – zbog kutova, mjera i granica – samo ako je i ovaj teritorij uključen u njega”, dodao je.

Facebook komentari