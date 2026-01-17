Trump pozvao Erdogana u Mirovni odbor za Gazu

Egipat je, međutim, saopćio da razmatra poziv predsjednika Trumpa egipatskom predsjedniku Abdelu Fattahu al-Sisiju da se pridruži ovom tijelu, rekao je ministar vanjskih poslova na press konferenciji u subotu.

Bjela kuća je u petak objavila neka imena članova “Odbora mira”, koji će Trump predsjedavati.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan najavljen je kao jedan od članova “Izvršnog odbora Gaze”, zajedno s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom, Trumpovim specijalnim izaslanikom Steveom Witkoffom, bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom i Trumpovim zeta Jaredom Kushnerom.

Odbor će nadgledati privremenu vlast u Gazi, koja je pod krhkim primirjem od oktobra.

Facebook komentari