“Zauzeli smo naftna polja”

Kurdske snage još uvijek kontroliraju neka od najvećih sirijskih naftnih polja u istočnoj pokrajini Deir al-Zor, navodi agencija. Sirijska vlada izjavila je da poljima moraju upravljati središnje vlasti.

U međuvremenu, sirijska vojska preuzela je potpunu kontrolu nad gradom Deir Haferom, oko 50 kilometara istočno od Alepa, nakon što su Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima najavile povlačenje svojih snaga.

Vojska je izjavila da je grad sada očišćen od mina i drugih ratnih ostataka te da se kreće prema gradu Maskani, izvještava Reuters.

Vođa SDF-a Mazlum Abdi, također poznat kao Mazlum Kobani, rekao je da će se snage povući istočno od rijeke Eufrat, u skladu s pozivima prijateljskih zemalja i posrednika, kako bi provele preraspoređivanje i pokazale predanost odredbama sporazuma od 10. marta o integraciji kurdske autonomne uprave u sirijsku državu.

Sirijske snage pripremaju se za napade na gradove na sjeveru i istoku zemlje koje kontrolišu kurdski borci kako bi izvršile pritisak na kurdske vlasti da naprave ustupke u zastalim pregovorima s vladom u Damasku, rekli su u srijedu Reutersu izvori upoznati sa situacijom.

Facebook komentari