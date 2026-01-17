Sladić komentarisao najavu ‘ozbiljnog naleta zime’ za 10 dana, evo šta je rekao

Nedim Sladić, popularni bh. meteorolog, oglasio se na društvenim mrežama gdje je sa javnošću podijelio informacije o vremenskim (ne)prilikama za naredni period.

S obzirom da se u javnosti ovih dana plasiraju određene informacije o tome kako nas, nakon pauze, krajem januara očekuje novi i jači nalet snježnih padavina, Sladić je kazao kako ne bi išao tako daleko sa prognozama.

– Zasad, daleko od bilo kakvog oštrog zahlađenja i ogromnih snjegova. Većinom uobičajeno januarsko vrijeme, napisao je kratko Sladić na Facebooku.

Jedna korisnica ove društvene mreže ga je pitala šta misli o “ozbiljnom naletu zime” poslije 24. januara, a naš poznati meteorolog je “stao na loptu”.

– Ja ne bih trčao, odgovorio je Sladić i tako naglasio da se iz ove perspektive još uvijek ne može jasno vidjeti šta nas čeka krajem ovog mjeseca.

