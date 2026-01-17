4 znaka započinju period sreće i izobilja 17. januara 2026: Sve će im krenuti od ruke

U srijedu ovaj napeti aspekt stvara unutrašnji sukob između opreza i prilike. Možda procjenjujete rizike i oklijevate da iskoristite šansu koja vam se nudi. Ipak, upravo u trenucima napetosti sreća se često pojavljuje onda kada se usudite na promjenu ili donesete važnu odluku.

Ovi znakovi suočavaju se sa vlastitim sumnjama i pobjeđuju unutrašnje blokade. Iako um traži sigurnost i zaštitu, shvatate da je ovo test vaše spremnosti da unaprijedite svoj život.

1. Blizanci – otkrijte nove puteve ka obilju

Dana 14. januara aktivira se vaša vladajuća planeta Merkur, pomažući vam da se lakše nosite s tenzijama koje se često javljaju kada je riječ o novcu. Jupiter u Raku potiče vas da istražite nove načine stvaranja materijalne sigurnosti.

Ipak, Merkur u Jarcu može probuditi nesigurnost zbog većeg finansijskog uspjeha, pa ga nesvjesno odbijate. Možda strahujete da će drugi tražiti dio onoga što imate ili da ćete biti pogrešno shvaćeni.

Tokom srijede postaje vam jasno da veći novčani resursi omogućavaju da pomognete drugima na načine koje ranije niste mogli. Što više imate, to više rješenja možete ponuditi.

Novac pokreće svijet, pa je vrijeme da se razgovori pomjere s oskudice na obilje – do te mjere da imate više nego dovoljno za dijeljenje. Ta promjena perspektive oslobađa vas negativnih osjećaja vezanih za bogatstvo. Svoje ambicije počinjete doživljavati kao čin dobrote, a univerzum vam uzvraća otvarajući vrata novih prilika.

2. Djevica – zadržite svoje želje za sebe

Na današnji dan, 14. januara, vaša vladajuća planeta budi nadu da sreću možete pronaći kroz hobije, kreativnost, pa čak i ljubav. Merkur u Jarcu aktivira vaš romantični sektor i donosi prilike koje vas istinski raduju. Ipak, da biste zakoračili u fazu obilja, važno je da budete oprezni kome otkrivate svoje snove.

Iako vam prijatelji žele dobro, često ne razumiju vaše želje. Teško je objasniti zašto vas nešto ispunjava – vi to jednostavno osjećate. Unutrašnja borba između želje da udovoljite drugima i potrebe da slijedite svoje srce može biti iscrpljujuća.

Međutim, kada izaberete sebe, sve se počinje slagati. Univerzum reaguje, donosi neočekivane sretne okolnosti i vodi vas ka obilju.

3. Strijelac – prepoznajte vlastite sposobnosti

U srijedu vaša vladajuća planeta pojačava obilje kod partnera, što kod vas može izazvati kratkotrajan osjećaj zavisti. Iako vam to nije uobičajeno, iznenadiće vas vlastita reakcija.

Kada se udaljite i sagledate situaciju objektivno, shvatićete da ako drugi mogu privući obilje, možete i vi. Četrnaestog januara lakše formulišete ideju koja vam savršeno odgovara. Počinjete djelovati, a zatim vam sreća dolazi u susret, uvodeći vas u novo poglavlje prosperiteta.

Fokus se prebacuje s drugih na vas same – na vaše talente, mogućnosti i potencijal koji nosite u sebi.

4. Ribe – ravnoteža između davanja i primanja

Vi osjećate srcem, dok vaši prijatelji razmišljaju razumom. Vaša velikodušnost ponekad vas može dovesti u nezgodnu situaciju jer obilje lako prelazi u manjak ako ne postavite granice. U srijedu, 14. januara, Merkur u vašem polju prijateljstva suprotstavlja se Jupiteru, aktivirajući vaše emocije.

Shvatate da je život ravnoteža između davanja i primanja. Davanje vam ne predstavlja problem, ali ljudi ponekad ne znaju kada je dosta. Dolazi trenutak kada morate misliti i na sebe – ne iz sebičnosti, već iz svrhe i unutrašnje radosti.

Ulazite u period sreće i obilja jer birate da služite drugima na način koji vas ispunjava. Upravo ta radost vas vodi ka većem prosperitetu, a na kraju dobijate mnogo više nego što ste u početku dali.

