Trump pozvao na kraj 37-godišnje vladavine vrhovnog vođe Irana

„Vrijeme je da se traži novo vodstvo u Iranu “, rekao je Trump američkom portalu Politico, u vrijeme kada su rašireni prosvjedi protiv iranskog režima oslabili .

„Najbolja odluka koju je iransko vodstvo ikada donijelo bila je da prije dva dana ne izvrši smrtne kazne vješanjem više od 800 ljudi“, rekao je Trump kada su ga pitali o opsegu moguće američke vojne operacije u Iranu.

Trumpovi komentari uslijedili su nedugo nakon što je Hamenei objavio niz neprijateljskih poruka upućenih Trumpu na svom X-line računu , optužujući američkog predsjednika da je odgovoran za smrtonosno nasilje i nemire u Iranu .

„Smatramo američkog predsjednika krivim za žrtve, štetu i klevetu koju je nanio iranskoj naciji“, napisao je Hamnei .

Trump je , nakon što su mu pročitane objave, rekao da se vladari u Teheranu oslanjaju na represiju i nasilje kako bi vladali .

„Ono za što je kriv , kao vođa zemlje, jest potpuno uništenje zemlje i upotreba nasilja na razinama koje nikada prije nisu viđene. Kako bi zemlja funkcionirala – čak i kada je to funkcioniranje na vrlo niskoj razini – vodstvo bi se trebalo usredotočiti na adekvatno upravljanje zemljom , kao što ja činim u SAD-u , a ne na ubijanje tisuća ljudi kako bi se održala kontrola “, rekao je Trump .

Rekao je da je “vođenje zemlje stvar poštovanja, a ne straha i smrti”.

„Taj čovjek je bolesna osoba koja bi trebala pravilno voditi svoju zemlju i prestati ubijati ljude . Njegova zemlja je najgore mjesto za život na svijetu zbog lošeg vodstva“, zaključio je Trump .

Iranski dužnosnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, prema američkom portalu.

Hiljade protestanata Irana ubijene su u posljednje tri sedmice, što je potaknulo Trumpa da više puta prijeti vojnom intervencijom . U utorak je pozvao Irance da nastave prosvjede i preuzmu institucije , rekavši da ” pomoć stiže “. Međutim, već sljedećeg dana američki predsjednik naglo je promijenio smjer, rekavši da je obaviješten da su ubistva u Iranu prestala.

Facebook komentari