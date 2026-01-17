Strava u Grčkoj: Ubijen predsjednik opštine, nađen u provaliji

Dosadašnja istraga i prikupljena svjedočenja ukazuju na to da su motivi zločina lične prirode, javili su grčki mediji.

Osumnjičeni, koji se ubrzo nakon zločina predao policiji, sačekao je žrtvu u zasjedi i pucao na njega tri puta dok je prolazio automobilom, prenosi Srna.

Facebook komentari