Strava u Grčkoj: Ubijen predsjednik opštine, nađen u provaliji

Dosadašnja istraga i prikupljena svjedočenja ukazuju na to da su motivi zločina lične prirode, javili su grčki mediji.
Osumnjičeni, koji se ubrzo nakon zločina predao policiji, sačekao je žrtvu u zasjedi i pucao na njega tri puta dok je prolazio automobilom, prenosi Srna.
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i
ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore
komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog
izražavanja. Portal Haber.ba zadržava
pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja -
Više o Uslovima korištenja...