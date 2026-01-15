Senator blizak Trampu negirao medijske izvještaje da je Predsjednik SAD-a odustao od intervencije u Iranu

“Odlučnost predsjednika Trumpa nije upitna. Pitanje je, kada provodimo ovakvu operaciju, treba li ona biti veća ili manja. Ja sam za veću. Vrijeme će pokazati. Nadam se i optimističan sam da su dani režima odbrojani”, rekao je Graham danas američkim novinarima.

Ranije danas, Graham je negirao medijske izvještaje da je Trump odustao od intervencije u Iranu.

Na društvenoj mreži X, pored slika medijskih naslova “Trump obavijestio Iran da ne namjerava napasti” i “Trump oklijeva u vezi s Iranom”, napisao je da je takvo izvještavanje “gore od lažnog”.

„Svi ovi naslovi su primjer izvještavanja koje je gore od netačnog“, rekao je republikanski senator.

Dodao je da okolnosti koje su okruživale “neophodne, odlučne akcije koje treba poduzeti protiv zlog iranskog režima” nemaju nikakve veze s Trumpovom “voljom ili odlučnošću”, te da je to daleko od istine.

“Upravo suprotno. Nastavite pratiti situaciju”, napisao je Graham.

Graham je dodao da su navodi da su neke arapske zemlje intervenisale u ime Irana, kako ne bi odgovorile na Trumpove napade, “više nego uznemirujući”.

„Ako je istina da je arapski odgovor da akcija protiv Irana nije neophodna, s obzirom na ovaj trenutni skandalozni pokolj nevinih ljudi, onda ću s moje strane dramatično preispitati prirodu saveza u budućnosti“, napisao je Graham.

Dodao je da je “američka krv” na rukama ajatolahovog režima i da režim u Iranu “ubija ljude na ulicama”.

