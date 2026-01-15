Bijela kuća poslala upozorenje Iranu

Predsjednik i njegov tim jasno su poručili iranskom režimu da će, ako ubistva budu nastavljena, uslijediti teške posljedice”, rekla je Leavitt novinarima.

Prema njenim riječima, predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu iz Irana je prenesena poruka da će “ubistva i pogubljenja biti zaustavljena”.

Dodala je i da je, prema informacijama kojima raspolaže Bijela kuća, 800 pogubljenja u Iranu, planiranih za jučer, u međuvremenu zaustavljeno.

Tijekom istog brifinga, novinari su Leavitt pitali i o navodnoj implicitnoj prijetnji predsjedniku Trumpu, emitovanoj na iranskoj državnoj televiziji, pišu Vijesti

Jedan novinar naveo je da je u televizijskom prilogu prikazana slika neuspjelog atentata na Trumpa u Pennsylvaniji, uz poruku: “Ovaj put neće poći po zlu.”

“Iskreno, to nisam vidjela”, odgovorila je Leavitt.

“Provjerit ćemo to i omogućiti predsjedniku i njegovom timu za nacionalnu sigurnost da pregledaju tu snimku kako bi se utvrdila njena vjerodostojnost.”

Iran se zasad nije službeno očitovao ni o američkim upozorenjima, ni o navodima vezanim za televizijski prilog.

Bijela kuća nije iznosila dodatne pojedinosti o mogućim mjerama koje bi Washington mogao poduzeti ukoliko se, prema američkoj procjeni, nasilje u Iranu nastavi.

