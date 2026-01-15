“Ako dugoročno uspijemo ponovno pronaći ravnotežu s Rusijom….Želim nam to”

Ovu rečenicu ponavljam iznova i iznova: Želimo se moći braniti kako se ne bismo morali braniti”, kazao je Merz.

Obraćajući se na prijemu u gradu Halleu, u istočnoj Njemačkoj, kancelar Njemačke Friedrich Merz je poručio da je “Rusija evropska zemlja i naš najveći susjed”.

“Ako dugoročno uspijemo ponovno pronaći ravnotežu s Rusijom – ako prevlada mir, ako se zagarantuje sloboda – ako u svemu tome uspijemo, dame i gospodo, tada će Evropska unija, a i mi u Saveznoj Republici Njemačkoj, proći još jedan veliki test. Želim nam to”, poručio je njemački kancelar.

On je kazao da govori ove riječi o Rusiji zato što je na istoku Njemačke, te da isto kaže “svugdje u Njemačkoj: Rusija je europska zemlja”.

Merz je izrazio uvjerenje da je “snaga koja postoji u Njemačkoj i u Evropskoj uniji i u NATO-u dovoljna za suočavanje s izazovima, a to su – održavanje mira, očuvanje slobode, omogućavanje ekonomskog prosperiteta, jamčenje socijalne sigurnosti za nadolazeće godine i decenije”.

Germany's Merz: Russia is a European country, our largest neighbor. If we succeed, in the longer term, in once again finding a balance with Russia—if peace prevails, if freedom is guaranteed—if we succeed in all of this, ladies and gentlemen, then the European Union, and we in… pic.twitter.com/zYBfxawgr9 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

”Svi znamo da se suočavamo s velikim izazovima. Ali budimo iskreni jedni prema drugima! Mi u Njemačkoj već smo prevladali izazove barem jednakog opsega. Nakon Drugog svjetskog rata, nakon ponovnog ujedinjenja, Nijemci su uvijek pokazivali da su dorasli prilici upravo kada je to potrebno, kada su izazovi posebno veliki, kada su potrebni izvanredni napori, i upravo tu smo danas”, kazao je.

On je kazao da Njemačka mora obnoviti svoju odbrambenu moć.

”Braniti se, također znači ulagati napore u održavanje naših vojnih obrambenih sposobnosti i vraćanje istih tamo gdje su izgubljene. Ovu rečenicu ponavljam iznova i iznova: Želimo se moći braniti kako se ne bismo morali braniti”, kazao je Merz.

Istaknuo je da Njemačka mora rješavati problem visokih energetskih troškova.

”Trebaju nam rješenja za naše vrlo visoke troškove energije. Nećemo ih moći subvencionirati poreznim prihodima unedogled. Trebaju nam kapaciteti za proizvodnju energije”, kazao je, prenosi odgovor.ba.

Facebook komentari