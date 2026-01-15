Ministrica Grenlanda u suzama: “Protekli dani su bili izuzetno teški ” VIDEO

U emotivnom razgovoru za javni emiter KNR, Motzfeldt je kazala da je pritisak rastao kako se približavao sastanak.

Greenland’s Foreign Minister Vivian Motzfeldt gets visibly emotional, briefly breaks down on live interview: “We are doing our utmost. But the last days, naturally… oh, I am getting very emotional. I am overwhelmed.” pic.twitter.com/8v5vHoAk0Y — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

“Proteklih nekoliko dana bili su teški. Pripremili smo se, a pritisak je postepeno rastao”, rekla je, a zatim je zastala sa suzama u očima.

Sastanak je uključivao američkog potpredsjednika JD Vancea, državnog sekretara Marca Rubia i danskog ministra vanjskih poslova Larsa Lokke Rasmussena, a tema je bila interes predsjednika Donalda Trumpa za Grenland.

Motzfeldt je naglasila da su bili spremni na sve i jasno prenijeli stav Grenlanda, uz izraženu spremnost na saradnju. “Nadamo se da ćemo postići dogovor s kojim svi možemo živjeti”, poručila je.

Na konferenciji za medije nakon razgovora, danski ministar vanjskih poslova Rasmussen istaknuo je da su prijedlozi koji ne poštuju teritorijalni integritet Kraljevine Danske i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje neprihvatljivi.

Rasmussen je dodao da američki stav nije promijenjen. “Jasno je da američki predsjednik Donald Trump želi kontrolu nad Grenlandom”, rekao je.

Trump je nakon sastanka ponovio da su Sjedinjenim Američkim Državama strateški interesantni resursi Grenlanda, te da bi SAD morali djelovati u slučaju kineske ili ruske prijetnje.

Grenland, samoupravni teritorij unutar Kraljevine Danske, već dugo privlači američki interes zbog svog geostrateškog položaja i bogatstva resursa.

Danska i Grenland su više puta odbacili prijedloge o prodaji teritorije, potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.

