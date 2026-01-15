DRAMA NA NEBU IZNAD IRANA: Najnoviji satelitski snimci otkrivaju sve, procurio plan iz Washingtona…

Predsjednik Donald Trump želi da svaka potencijalna američka vojna akcija protiv Irana bude “brza” i “odlučna”, prema izvorima upoznatim s internim raspravama koje citira NBC News, dok raste neizvjesnost oko odgovora Washingtona na nemire unutar zemlje.

U izvještaju se navodi da Trump i viši savjetnici razmatraju vojne opcije dok pomno prate događaje u Iranu, gdje su protesti i snažni sigurnosni odgovori izazvali strahove od šire nestabilnosti. Izvori su za NBC News rekli da bi svaka operacija, ako bude naređena, bila osmišljena kako bi se izbjegao dugotrajan sukob.



Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je u srijedu da Washington prati ono što je opisao kao porast odljeva kapitala iranske vladajuće elite, dok rastu strahovi od mogućeg raspada Islamske Republike usred nemira i prijetnji američkog napada.

Iranski zračni prostor i dalje je jutros bez međunarodnih zračnih prijevoznika, čak i nakon što je istekao NOTAM kojim je zatvoren. Zrakoplovne tvrtke nastavljaju letjeti kroz susjedne zemlje dok napetosti u regiji tinjaju.

Američke ambasade u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Kataru izdala su upozorenja svom osoblju i svim Amerikancima da izbjegavaju ključne regionalne vojne instalacije dok napetosti s Iranom eskaliraju.

Iranski ministar vanjskih poslova, upućujući svoje komentare predsjedniku Trumpu: „Nemojte napraviti istu grešku koju ste napravili u junu. Niste uspjeli u junu i dobit ćete isti rezultat.“

