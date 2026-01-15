Bijela kuća potvrdila da SAD želi Grenland, evropski vojnici ih ne zabrinjavaju – Kraj evropskih iluzija?

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je predsjednik SAD-a Trump jasno poručio kako želi da Sjedinjene Američke Države “preuzmu” Grenland, dodajući da slanje europskih snaga na to područje neće utjecati na njegovu odluku.

Leavitt je rekla da su razgovori ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim sekretarom Marcom Rubiom bili “produktivni”.

“Bio je to dobar sastanak”

“Bio je to dobar sastanak. Dvije strane složile su se uspostaviti radnu grupu koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda”, rekla je Leavitt.

Dodala je da bi se ti razgovori trebali održavati svaka dva do tri tjedna.

“Ovo je razgovor koji administracija namjerava nastaviti s Dancima i s izaslanstvom Grenlanda”, rekla je.

“No predsjednik je vrlo jasno postavio svoj prioritet. On želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje rješenje za nacionalnu sigurnost.”

Evropske snage neće promijeniti Trumpov stav

Leavitt je naglasila da slanje europskih snaga na Grenland neće promijeniti Trumpov stav o preuzimanju tog teritorija.

Ranije je objavljeno da su snage iz Francuske, Njemačke, Ujedinjene Kraljevine, Nizozemske, Norveške i Švedske krenule prema Grenlandu. Danska je poručila da će operacija “ojačati našu sposobnost djelovanja u tom području”, dok je Trump ranije tvrdio da samo američka kontrola može zaštititi arktički teritorij od Rusije i Kine.

Nekoliko sati prije Leavittinih izjava, ministri vanjskih poslova Grenlanda i Danske održali su razgovore s Vanceom i Rubiom, no nakon sastanka poručili su da i dalje postoji “temeljno neslaganje” oko budućnosti tog danskog teritorija.

