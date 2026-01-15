Stravični prizori: Nesreća u Sloveniji, zatvoren autoput

Zbog teške saobraćajne nesreće i velikog požara, štajerska autocesta u Sloveniji potpuno je zatvorena za saobraćaj u oba smjera na dionici između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica – jug.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima u četvrtak, a prema prvim neslužbenim informacijama, u sudaru je učestvovala cisterna. Vatrena stihija zahvatila je cijelu širinu kolovoza, dok je gusti crni dim vidljiv s velike udaljenosti, prenosi 24ur.

Službene informacije o uzroku nesreće i eventualnim žrtvama još se čekaju, dok vatrogasne ekipe pokušavaju staviti požar pod kontrolu.

Prema neslužbenim informacijama Radija Rogla, u saobraćajnoj nesreći došlo je do eksplozije cisterne, a snažna detonacija navodno se čula u velikom dijelu Slovenske Bistrice. U nesreći je, prema istim izvorima, učestvovalo više vozila.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovu dionicu autoceste i prate upute nadležnih službi zbog opasnosti i gustog dima.

