MA KAKAV MADURO, ON JE PRAVI VLADAR VENECUELE?! Ovo je moćnik za kog Tramp nudi 25 MILIONA

Diosdado Cabello , šef venezuelanskog sigurnosnog aparata, poznat je pod nadimkom Octopus, a mnogi vjeruju da sudbina režima ovisi o njemu. Vodi televizijsku emisiju pod nazivom “Sledgehammer” i smatra se jednom od najmoćnijih, ali i najomraženijih osoba u vladi, čiji se utjecaj može mjeriti s utjecajem potpredsjednice Delsee Rodriguez.

S obzirom na to da SAD zahtijeva poslušnost Venezuele i nudi nagradu od 25 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja, budućnost režima u Caracasu dijelom ovisi o tome hoće li 62-godišnji Cabello održati svoj autoritet , piše The Guardian.

Nakon američke operacije 3. siječnja u kojoj je zarobljen venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro , Cabello je viđen kako patrolira Caracasom s naoružanim ljudima. SAD su navodno upozorile Cablea da je sljedeći ako ne ispuni njihove zahtjeve.

Andres Izarra, bivši ministar koji sada živi u egzilu, vjeruje da je hapšenje Madura potkopalo položaj Cabale i da će se pokloniti SAD-u. „Diosdado je živi mrtvac“, rekao je Izara.

Prema Izari, neuspjeh venezuelskog sigurnosnog aparata u zaštiti Madura ostavlja Cabeli malo izbora nego slijediti primjer Delsy Rodriguez i njezina brata Jorgea, predsjednika Nacionalne skupštine, koji su surađivali s Trumpovom administracijom.

„Jednostavno je bio potpuno nadvladan. On je ministar sigurnosti, a oteli su šefa države ravno pred njegovim nosom. Što dovraga? On nema moć. Nema utjecaja“, rekao je Izara.

Američka optužnica i nagrada dodatno ograničavaju Cabella, prema Izari, koji ga poznaje dugi niz godina.

„Ili će učiniti ono što Rodriguezovi rade, ili će biti uklonjeni. Vrlo je jasno da je CIA posvuda po Venezueli i neće im trebati dugo da ga uklone ako bude potrebno“, rekao je.

Za one koji preziru ministra unutarnjih poslova, takav ishod je dobrodošao.

„Uvijek smo mislili da je Maduro budala nesposobna donositi odluke i da je Diosdado taj koji ih zapravo donosi“, rekao je jedan stanovnik naselja 23 de Enero u Caracasu.

Mnogi ljudi ovdje govore: “Nadam se da će uhvatiti ovog prokletog Diosdada, ovaj tip je pravi kolovođa.”

Ironično, nakon godina rivalstva s Madurom za prevlast, predsjednikov pad ostavlja Cabelu slabijim, a ne jačim. Venezuelanci su također upoznati s još jednom, trivijalnijom ironijom: ime Diosdado Cabelo doslovno znači “Bogom dana kosa”, iako je ministar uglavnom ćelav.

Rođen u skromnoj obitelji u istočnoj državi Monagas, Cabello se pridružio vojsci u vrijeme kada je Venezuela bila demokratska i relativno bogata zemlja s bliskim vezama sa SAD-om. Međutim, nejednakost i ekonomska kriza stvorili su uvjete za pokušaj državnog udara 1992. godine, koji je predvodio njegov vojni mentor Hugo Chávez .

Puč nije uspio, ali Chávez se okrenuo izbornoj politici i došao na vlast 1998. godine, obećavajući preraspodjelu bogatstva putem “Bolivarske revolucije”.

Chávez je svog sunarodnjaka imenovao na niz važnih pozicija, od čelnika stranke i državnog regulatora telekomunikacija do ministra infrastrukture i potpredsjednika. Kroz te pozicije Cabello je izgradio široku mrežu utjecaja i zaradio nadimak Hobotnica.

Prije svoje smrti 2013. godine, Chávez je izabrao Madura za svog nasljednika. Iako mu je predsjednička pozicija izmakla, Cabello je zadržao svoju moć. Njegova televizijska emisija okupljala je pristaše stranke i služila za napad na političke protivnike.

Godine 2024., suočen s nemirima nakon izbora čije su rezultate mnogi osporili, Maduro je imenovao Cabella ministrom unutarnjih poslova zaduženim za gušenje neslaganja . Šef sigurnosti tada se zakleo da će uhvatiti i kazniti protivnike. “Skrivaju se kao štakori, ali mi ćemo ih uhvatiti”, rekao je.

Kanada, EU i druge zemlje pridružile su se SAD-u u nametanju sankcija Cableu zbog navodnih zločina, uključujući pranje novca i kršenje ljudskih prava. Washington ga optužuje za vođenje operacije trgovine drogom putem vojne mreže poznate kao Sun Cartel.

Od Madurovog svrgavanja, Cabello je pozivao na otpor, ali se smatra pragmatičarem svjesnim da njegova sloboda ovisi o opstanku režima. Njegov je zadatak sada imati dovoljno moći da zastraši svoje protivnike, a da istovremeno ne izazove još jedan američki napad.

„Tip kojeg su odveli (Madura) je marioneta “, rekao je 34-godišnji radnik supermarketa.

„Pravi šef je još uvijek na vlasti“, dodao je.

