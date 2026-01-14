Iran odustao od pogubljenja protestanata nakon Trumpove prijetnje: “Pratit ćemo razvoj situacije”

Govoreći tijekom ceremonije potpisivanja u Bijeloj kući, Trump je rekao da je te informacije dobio od, kako je naveo, “vrlo važnih izvora s druge strane”. Dodao je da će provjeriti njihovu vjerodostojnost, istaknuvši da se nada kako su takve tvrdnje točne. Poručio je i da bi Sjedinjene Države bile “vrlo uznemirene” ako bi se pogubljenja nastavila.

Na pitanje znači li to da je mogućnost američke vojne intervencije time isključena, Trump nije dao jasan odgovor. Rekao je da će Washington promatrati daljnji razvoj događaja i vidjeti kako će se situacija odvijati, uz najavu da će dobiti vrlo ozbiljne procjene od ljudi koji su upućeni u ono što se događa na terenu.

Trump je ranije istog dana zaprijetio poduzimanjem “vrlo snažne akcije” ako iranske vlasti nastave s pogubljenjima prosvjednika. Te izjave izrečene su u trenutku kada Washington razmatra mogućnost vojne akcije protiv Irana, što je dodatno povećalo napetosti i izazvalo zabrinutost međunarodne zajednice.

U međuvremenu je Sky News objavio da Erfan Soltani, za kojeg se vjerovalo da bi mogao biti prvi pogubljeni prosvjednik u aktualnom valu demonstracija u Iranu, danas ipak nije pogubljen. Trump je komentirao tu informaciju rekavši da “nema planova za pogubljenje, nikakvih planova”.

Ta vijest dodatno je potaknula nagađanja da su iranske vlasti barem privremeno odustale od planiranih egzekucija, moguće pod pritiskom međunarodnih poruka i prijetnji. Unatoč Trumpovim tvrdnjama, zasad nema službene potvrde iz Teherana o promjeni politike prema uhićenim prosvjednicima, a iz Bijele kuće poručuju da će daljnje odluke o američkom djelovanju ovisiti o razvoju situacije na terenu, prenosi N1.

