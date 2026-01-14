Milioni uloženi, liftovi ne rade: Bjelašnica pred kolapsom!

Sve je ukazivalo na možda i najbolju sezonu u posljednje tri decenije na Bjelašnici.

Skijalo se još od kraja novembra prošle godine. Radnici Kantonalnog javnog preduzeća (KJP) ZOI 84 uz maksimalne napore osigurali su dobre skijaške dane u uvodnim sedmicama. Zahvaljujući sistemu za vještačko osnježavanje, veoma ograničenog kapaciteta, nekoliko staza dobro je urađeno i održavano koliko su vremenske prilike dozvoljavale.

U prvoj polovini decembra pravi hit bio je i novootvoreni ski-lift Kotlovi, odnosno dvije “crne”, zahtjevne staze s prirodnim snijegom koje počinju s vrha planine, tačnije 2.067 metara nadmorske visine.

I vremenska prognoza išla je ZOI-ju na ruku pa je s 2026. i prvim velikim snijegom sve ukazivalo da će ljubitelji skijanja u Bosni i Hercegovini, ali i brojni turisti uživati na popularnoj “Bjeli”.

Strmoglavo nizbrdo

Međutim, stvari su krenule strmoglavo nizbrdo. Trenutno na planini mnogo je nezadovoljnih.

Velike su gužve, jer ionako oskudan vertikalni transport na Bjelašnici nije u maksimalnoj funkciji ili radi djelimično.

Lift BX, nakon što je spala sajla na jednoj trasi i u incidentu teže povrijeđen dječak, radi sa 50 posto kapaciteta. Konkretno, na jednoj od dvije trase.

Od prije nekoliko dana, radi nepromišljene odluke ZOI 84, ne radi ni šestosjed, najveći i najvažniji vertikalni transport na Bjelašnici. Testirati korpe pri udarima vjetra od 150 kilometara na sat, ako se zna da šestosjed iz sigurnosnih razloga ne radi i pri daleko manjem vjetru, prava je glupost!

Shodno tome, ne čudi da je došlo do “kvara” o kojem se još zvanično nisu ili ne žele oglasiti iz ZOI-ja. Prema nezvaničnim informacijama, šestosjed bi mogao proraditi tek polovinom februara. Govore to oni optimističnije upućeni. Ipak, Bjelašnicom kolaju informacije da u ovoj sezoni neće više biti u funkciji, što bi bila istinska katastrofa. Iz ZOI-ja nisu još saopćili ni kada bi BX mogao biti u punom kapacitetu, tako da će se i u narednim danima, očito, nastaviti agonija skijaša.

Nezadovoljstvo korisnika Olimpijskog centra Bjelašnica-Igman je i radi četverosjeda koji radi povremeno. Ukoliko se tome doda da stari dvosjed ne radi godinama, a ski-lift Kotlovi, logično, samo kada je vrijeme povoljno na vrhu planine, neizbježno je da je proteklih dana dolazilo do totalnog kolapsa te da se na “liftovima” čekalo i po 25 minuta za spuštanje niz, istini za volju,dobro uređene staze.

Pored toga, proteklih dana bilo je problema i velikih gužvi na prodaji karata. Radi samo jedna kasa na Bjelašnici, dok je online kupovina gotovo onemogućena, pa su i tu velike gužve, nervoza i nezadovoljstvo.

Neostvareni planovi

Posebno je sporno što je Vlada Kantona Sarajevo u proteklim godinama uložila oko 42 miliona KM u ZOI 84, a Olimpijski centar Bjelašnica nije ni blizu ozbiljnijeg većeg skijališta u okruženju.

Korisnici zato traže refundaciju karata i postavljaju pitanje odgovornosti menadžmenta kompanije koja upravlja najvećim i skijalištem sa najvećim potencijalom u regiji Zapadnog Balkana,pišu Vijesti

Dakle, posljednjih godina milioni maraka potrošeni su na liftove koji ne rade ili su loše postavljeni, da ne govorimo o neostvarenim ambicioznim planovima i obećanjima, poput izgradnje gondole, još jednog šestosjeda, novih staza…

Bjelašnica se ne razvija dovoljno, stagnira pa čak u određenom segmentu i nazaduje. Zbog koga? Do kada?

Bakir Tiro

Facebook komentari