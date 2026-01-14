“Imate 24 sata da napustite Izrael”: Totalni haos, otkazani letovi

Putnicima se savjetuje da se obrate službi za korisnike Vazduhoplovnih kompanija za dodatne informacije o zamjenskim letovima, povratu novca ili promjeni rezervacije. Zasad nije precizirano kada bi se redoviti vazdušni saobraćaj na ovoj ruti mogao nastaviti.

Njemačka Vazduhoplovna kompanija Lufthansa naredila je svojim zaposlenicima da se pripreme za odlazak iz Izraela i najavila da će od sutra otkazati sve letove u i iz zemlje, javlja izraelski Channel 12.

Za sada nije poznato zašto će letovi biti otkazani, a jedna od redovnih ruta tvrtke bit će ukinuta, javlja Mirror.

Lufthansa trenutno leti iz zračne luke Ben Gurion, u blizini Tel Aviva , s dnevnim letovima do i iz glavnog grada.

Potez dolazi mjesecima nakon što je zrakoplovna kompanija objavila da će nastaviti letove prema i iz Izraela nakon višemjesečne obustave zbog sigurnosnih problema dok je rat harao regijom.

Prije nekoliko mjeseci, Lufthansa je najavila da će postupno nastaviti letove do i iz zračne luke Ben Gurion u Tel Avivu počevši od 1. avgusta.

Izraelski zračni prostor zatvoren je 13. juna 2025. na početku kratkog rata s Iranom. Grupacija zrakoplovnih kompanija, koja uključuje Lufthansu, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings, obustavila je promet prema i iz Tel Aviva najmanje do 31. srpnja. Trebalo je nekoliko mjeseci da se svi letovi ponovno uspostave i da uglavnom redovno prometuju, a neki nikada nisu ni obnovljeni, pišu novine.

Otkazivanje letova dolazi u vrijeme pojačanih napetosti u regiji, gdje nekoliko međunarodnih aviokompanija privremeno prilagođava ili obustavlja letove prema Izraelu i iz njega .

Dva evropska dužnosnika danas su izjavila da je američka vojna intervencija u Iranu vjerojatna, a jedan od njih je rekao da bi se to moglo dogoditi u sljedeća 24 sata.

Neimenovani izraelski dužnosnik također je rekao da se “čini da je američki predsjednik Donald Trump donio odluku o intervenciji”, iako opseg i tačan vremenski okvir još nisu poznati, izvijestio je ranije Reuters.

Vazduhoplovne tvrtke kažu da će nastaviti pratiti situaciju i donositi odluke na temelju sigurnosnih procjena.

Facebook komentari