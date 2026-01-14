U trenutku kada je Tramp smirio retoriku prema Iranu: Šest američkih aviona poletjelo iz vojne baze u Kataru

Šest američkih aviona-tankera poletjelo je prema jugu iz zračne baze u Kataru, objavili su svjetski mediji pozivajući se na podatke o letovima. Riječ je o strateškim tankerima Boeing KC-135 Stratotanker Ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih Američkih Država, koji su uzletjeli iz zračne baze Al Udeid u Kataru.

Ovi avioni namijenjeni su dopunjavanju gorivom borbenih i transportnih letjelica u zraku, a KC-135 predstavlja jedan od ključnih elemenata u velikim operacijama američkog ratnog zrakoplovstva.

Ovakve informacije dolaze u trenutku kada predsjednik SAD Donald Tramp tvrdi da njegove informacije govore da su pogubljenja u Iranu stala.

Ranije danas Velika Britanija je najavila povlačenje dijela svog vojnog osoblja iz zračne baze u Kataru, uoči mogućih američkih udara na Iran. Taj potez podsjeća na slične mjere koje su i Sjedinjene Američke Države ranije poduzele u svojim bazama na Bliskom istoku, prenosi Reuters.

Povlačenje američkog vojnog osoblja iz baza u regiji predstavlja mjeru predostrožnosti zbog pojačanih tenzija nakon protesta u Iranu, kao i izjava iranskih zvaničnika da bi Teheran mogao ciljati američke vojne baze u regionu kao odgovor na eventualne napade iz Washingtona.

Tramp: Ubijanje u Iranu je stalo, nema planova za pogubljenja

Sjedinjene Američke Države imaju vojne baze u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice zadužena za područje Perzijskog zaljeva, Crvenog mora, Arapskog mora i dijelova Indijskog okeana, zatim u Kataru, gdje se nalazi zračna baza Al Udeid u pustinji nadomak Dohe, u kojoj je i sjedište Centralne komande SAD-a. Ta komanda upravlja vojnim operacijama na području koje se prostire od Egipta na zapadu do Kazahstana na istoku.

Američke vojne baze nalaze se i u Iraku, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Jordanu, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Facebook komentari