Bild: Njemačka vojska hitno stiže na Grenland, operacija se vodi mimo američke komande

Prema ovim informacijama, operacija bi mogla započeti već sutra, kada se očekuje dolazak prvog izviđačkog odreda Bundesvera. Iako glasnogovornik njemačkog Ministarstva odbrane nije želio službeno komentirati navode, istaknuvši da ih “ne može ni potvrditi ni demantirati”, izvori iz krugova njemačke vlade i Bundestaga potvrdili su da je odluka donesena i da se prvi tim sprema za pokret.

Tihi pakt protiv Washingtona?

Ono što ovu misiju čini posebno intrigantnom, pa i politički eksplozivnom, jest zapovjedna struktura operacije. Iako se službeno radi o “pojačanju prisutnosti evropskih NATO partnera”, “Bild” otkriva da se cijela akcija koordinira izravno iz Kopenhagena, potpuno zaobilazeći standardne NATO strukture.

Naime, nordijske države i Grenland inače potpadaju pod nadležnost NATO zapovjedništva u Norfolku, koje se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ova misija je specifično dizajnirana da se provede bez učešća SAD-a.

Ovaj potez tumači se kao direktan odgovor na nedavne tenzije između Washingtona i Kopenhagena, te kao jasan signal da evropski saveznici staju u zaštitu danskog suvereniteta nad otokom, stvarajući svojevrsni “evropski štit” mimo američkog utjecaja.

Avioni “Posejdon” i sveobuhvatna obuka

Danska je još u utorak najavila značajno pojačanje svoje prisutnosti, a sada je jasno da u tome neće biti usamljena. Prema pisanju njemačkog lista, planirana misija neće se ograničiti samo na simbolično prisustvo,pi[e N1

Pored obuke kopnenih trupa, planirane su vježbe mornarice i zrakoplovstva. Također, Grenland se sve ozbiljnije razmatra kao strateška lokacija za stacioniranje ili operativnu upotrebu novih dalekometnih izviđačkih aviona tipa “Posejdon”, što bi značajno povećalo evropske kapacitete za nadzor Arktika.

Dolazak njemačkih vojnika, uz najavljeno slanje švedskih časnika, potvrđuje da se na sjeveru Europe formira nova sigurnosna arhitektura, izazvana agresivnom retorikom s druge strane Atlantika.

