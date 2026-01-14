Šejla Zonić objavila novu pjesmu: “Ljubav i žal imaju mnogo oblika”

Riječ je o snažnoj emotivnoj baladi koja govori o ljubavi i rastanku dvoje mladih ljudi, a Zonić još jednom potvrđuje raskoš svog vokalnog talenta. Tekst i muziku potpisuje Feđa Imamović, dok je spot snimljen u MTS dvorani tokom koncerta koji je pjevačica održala krajem prošle godine,pišu VijestiGovoreći o poruci pjesme, Zonić je istakla:
„Poruka pjesme je jasna: ukoliko je prava ljubav, ona je tu da se čuva i njeguje. Da je nikome ne damo i da je štitimo pa čak i od sebe samih! Ljubav i žal imaju mnogo oblika, a ko se u pjesmi prepozna, treba da zna, nije sam/a.“
Bosanskohercegovačka pjevačica Šejla Zonić predstavila je novu pjesmu „Ne zaboravi“, treći singl sa svog debitantskog albuma „Univerzum“, koji je već naišao na pozitivne reakcije publike.
Riječ je o snažnoj emotivnoj baladi koja govori o ljubavi i rastanku dvoje mladih ljudi, a Zonić još jednom potvrđuje raskoš svog vokalnog talenta. Tekst i muziku potpisuje Feđa Imamović, dok je spot snimljen u MTS dvorani tokom koncerta koji je pjevačica održala krajem prošle godine,pišu VijestiGovoreći o poruci pjesme, Zonić je istakla: