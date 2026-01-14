Muzika

Šejla Zonić objavila novu pjesmu: “Ljubav i žal imaju mnogo oblika”

6.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Bosanskohercegovačka pjevačica Šejla Zonić predstavila je novu pjesmu „Ne zaboravi“, treći singl sa svog debitantskog albuma „Univerzum“, koji je već naišao na pozitivne reakcije publike.

 Šejla Zonić - Instagram

Riječ je o snažnoj emotivnoj baladi koja govori o ljubavi i rastanku dvoje mladih ljudi, a Zonić još jednom potvrđuje raskoš svog vokalnog talenta. Tekst i muziku potpisuje Feđa Imamović, dok je spot snimljen u MTS dvorani tokom koncerta koji je pjevačica održala krajem prošle godine,pišu VijestiGovoreći o poruci pjesme, Zonić je istakla:
„Poruka pjesme je jasna: ukoliko je prava ljubav, ona je tu da se čuva i njeguje. Da je nikome ne damo i da je štitimo pa čak i od sebe samih! Ljubav i žal imaju mnogo oblika, a ko se u pjesmi prepozna, treba da zna, nije sam/a.“


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh