Šejla Zonić objavila novu pjesmu: “Ljubav i žal imaju mnogo oblika”

Riječ je o snažnoj emotivnoj baladi koja govori o ljubavi i rastanku dvoje mladih ljudi, a Zonić još jednom potvrđuje raskoš svog vokalnog talenta. Tekst i muziku potpisuje Feđa Imamović, dok je spot snimljen u MTS dvorani tokom koncerta koji je pjevačica održala krajem prošle godine,pišu VijestiGovoreći o poruci pjesme, Zonić je istakla:

„Poruka pjesme je jasna: ukoliko je prava ljubav, ona je tu da se čuva i njeguje. Da je nikome ne damo i da je štitimo pa čak i od sebe samih! Ljubav i žal imaju mnogo oblika, a ko se u pjesmi prepozna, treba da zna, nije sam/a.“

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari