Drama u Crnom moru: Napad dronovima VIDEO

Objavljeno prije 30 minuta

Tri naftna tankera kojima upravljaju grčke tvrtke napadnuta su dronovima u Crnom moru dok su plovili prema terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcija (CPC) uz obalu Rusije, izvijestio je Reuters pozivajući se na izvore.

Prema agenciji, tankeri “Delta Harmony”, “Delta Supreme” i “Matilda” napadnuti su u utorak dok su bili na putu prema terminalu Južnaja Ozerejevka, u blizini Novorossijska, gdje se utovaruje oko 80 posto kazahstanske nafte namijenjene međunarodnim tržištima.

Reuters navodi da prva dva broda posluju pod grčkom tvrtkom “Delta Tankers” , dok je tanker “Matilda” unajmljen od podružnice kazahstanske državne tvrtke “KazMunayGas”, a njime upravlja grčka tvrtka Thenamaris.

Kako javlja Reuters, pozivajući se na informacije koje je objavio Kazinform, ukrcaj tankera “Matilda” na terminalu CPC bio je planiran za 18. siječnja 2026. godine.

Niti jedan član posade nije ozlijeđen u napadu .

Prema preliminarnim procjenama, brodovi su ostali na površini, a tijekom početnog pregleda nije uočena ozbiljna šteta. Procjena moguće materijalne štete je u tijeku.

Za sada nije poznato tko je odgovoran za napade dronovima , a službene reakcije nadležnih institucija se još očekuju.


