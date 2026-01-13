Drama u Crnom moru: Napad dronovima VIDEO

Prema agenciji, tankeri “Delta Harmony”, “Delta Supreme” i “Matilda” napadnuti su u utorak dok su bili na putu prema terminalu Južnaja Ozerejevka, u blizini Novorossijska, gdje se utovaruje oko 80 posto kazahstanske nafte namijenjene međunarodnim tržištima.

Reuters navodi da prva dva broda posluju pod grčkom tvrtkom “Delta Tankers” , dok je tanker “Matilda” unajmljen od podružnice kazahstanske državne tvrtke “KazMunayGas”, a njime upravlja grčka tvrtka Thenamaris.

Drone attacks have struck again near one of world’s most critical oil export hubs. Two oil tankers waiting to load crude at Caspian Pipeline Consortium terminal in Black Sea were hit,bringing the total number of attacked vessels in the area to four. The CPC pipeline is main route pic.twitter.com/KyRl8H6Zws — Shogri (@shogri786) January 13, 2026

Kako javlja Reuters, pozivajući se na informacije koje je objavio Kazinform, ukrcaj tankera “Matilda” na terminalu CPC bio je planiran za 18. siječnja 2026. godine.

Niti jedan član posade nije ozlijeđen u napadu .

Prema preliminarnim procjenama, brodovi su ostali na površini, a tijekom početnog pregleda nije uočena ozbiljna šteta. Procjena moguće materijalne štete je u tijeku.

Za sada nije poznato tko je odgovoran za napade dronovima , a službene reakcije nadležnih institucija se još očekuju.

