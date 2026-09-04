Lešinarima zabranjen dolazak u Sarajevo zbog veličanja zločinca

Susret je ovo koji je planira za nedjelju od 17:30 sati na stadionu Koševo na kojem se očekuje veoma dobra posjeta.

Gostujući tim u ovom meču neće moći računati na podršku svojih navijača, popularnih Lešinara,pišu Vijesti

Procjena je to sigurnosnih struktura u Kantonu Sarajevo, a kao jedna od osnova ove odluke navodi se njihovo veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića.

Tada su navijači bh. prvaka na gostovanju u Bijeljini skandirali njegovo ime i klub bi zbog toga tek trebao biti drakonski kažnjen.

Susret između Sarajeva i Borca bit će prenošen na kanalu Arena Sport.

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