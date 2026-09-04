Trump udario na Španiju: “Oni će biti uništena zemlja…”

Trump je u razgovoru za GB News govorio o situaciji u Ceuti, španskoj eksklavi na sjeveru Afrike, u koju je 30. jula iz Maroka stiglo više od 70.000 ilegalnih migranata.

Iako se veliki broj migranata vratio u Maroko, hiljade ih je ostalo u Ceuti. Prema navodima iz izvještaja, u tom području je zabilježen i porast seksualnih napada, s gotovo jednim slučajem dnevno.

Trump je, osim migrantske krize, kritikovao i izdvajanja Španije za odbranu.

„Španija će biti uništena zemlja, a ja sam imao vlastitih problema sa Španijom jer se Španija ne ponaša baš dobro kada je riječ o NATO-u. Ne plaćaju ono što bi trebali plaćati. To je veoma žalosno“, rekao je Trump.

Na samitu NATO-a održanom 2025. godine u Hagu, 32 članice saveza uglavnom su se usaglasile da do 2035. godine izdvajaju pet posto BDP-a za odbranu. Od tog iznosa, 3,5 posto trebalo bi biti namijenjeno osnovnoj odbrani, dok bi 1,5 posto išlo na potrošnju povezanu sa sigurnošću.

Španija se snažno protivila tom cilju. Premijer Pedro Sánchez tada je rekao da bi takav nivo izdvajanja bio „ne samo nerazuman, već i kontraproduktivan“.

Španija trenutno ispunjava cilj NATO-a od dva posto, ali se protivi povećanju izdvajanja na pet posto, uz obrazloženje da je sadašnji nivo potrošnje dovoljan.

Trump je tokom razgovora spomenuo i Veliku Britaniju, rekavši da se i ona suočava s migrantskom krizom, iako je situacija manje vidljiva nego u Ceuti.

„Nadam se da druge zemlje poput Velike Britanije, gdje imate vlastite probleme, ali to nije tako vidljivo kao ovo“, rekao je Trump.

„Znate, nemate hiljade ljudi koji jednostavno jurišaju na vašu zemlju. Nikada nisam vidio ništa slično“, dodao je.

Veliki priliv migranata u Ceutu uslijedio je nakon sudske odluke prema kojoj migranti koji do španske eksklave stignu morem ne mogu biti automatski vraćeni u Maroko. Istovremeno, Sánchez je donio odluku da legalni status dobije oko milion migranata.

Španski premijer je, međutim, za migrantski val koji je izazvao velike reakcije u Evropi optužio bande koje se bave trgovinom ljudima i širenje dezinformacija putem interneta. Maroko je odbacio bilo kakvu umiješanost.

Sánchez je prije nekoliko dana rekao i da Izrael i Rusija snose odgovornost za širenje obmanjujućih informacija. Obje zemlje odbacile su te tvrdnje.

U srijedu su hiljade demonstranata izašle na ulice širom Španije, protestujući zbog načina na koji vlada upravlja migrantskom krizom.

U Ceuti su demonstranti uzvikivali: „Ceuta nije na prodaju, Ceuta se mora braniti.“

Dio demonstranata tražio je i ostavku Sáncheza. Protesti su održani u više gradova, među kojima su Madrid, Barcelona i Bilbao.

Vladajuća Socijalistička radnička partija Španije prošle sedmice izvinila se zbog priliva migranata u Ceutu, dok je ministrica odbrane Margarita Robles o ovom pitanju odgovarala pred parlamentom,pišu Vijesti

Sánchez se i ranije našao na meti Trumpovih kritika zbog odluke Španije da američkim snagama ne dozvoli korištenje svojih baza tokom rata u Iranu.

Španska vlada tada je insistirala da se njene vojne operacije provode uz „posvećenost svjetskom miru, s našim saveznicima u NATO-u, Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji“.

Istog dana kada je Trump bivšeg britanskog premijera Keira Starmera opisao kao nekoga ko „nije Winston Churchill“, naredio je Ministarstvu finansija SAD-a da „prekine sve poslove“ sa Španijom zbog njenog odnosa prema ratu u Iranu.

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