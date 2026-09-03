Bračni par umro je u jacuzziju u španjolskoj vili ,nakon što je došlo do tehničkog kvara

Bračni par Patrick Tobin (48) i njegova supruga Thomasina (51) pronađeni su mrtvi u jacuzziju luksuzne vile u španjolskoj Culleri, nedaleko od Valencije. Istražitelji kao jednu od glavnih teorija razmatraju mogućnost da su ostali zarobljeni pod vodom zbog snašnog usisavanja hidromasažnog sustava, piše Daily Mail.Tijela supružnika prošlog su utorka oko 17 sati pronašla njihova djeca, u dobi od 16 i 14 godina. Obitelj je u vilu Villa Luna stigla 22. kolovoza na dvotjedni odmor, a povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo bio je planiran za 6. rujna. Među glavnim sadržajima vile od 250 kvadrata u kojoj tjedan dana boravka košta 2400 eura je jacuzzi. U prizemlju je privatni spa, a osim jacuzzija ima prostor za gledanje televizije i tuš ugrađen u stijenu. Kroz velike prozore pruža se panoramski pogled na Sredozemno more.Istražitelji vjeruju da je kvar na sustavu za usisavanje ili hidromasažu mogao stvoriti iznimno snažnu silu koja je jednu od žrtava zarobila pod vodom. Druga je osoba, prema jednoj od teorija, mogla stradati pokušavajući spasiti supružnika. Obdukcije su pokazale tragove i ogrebotine na tijelima, dok su istražitelji u mutnoj vodi pronašli krv i osjetili snažan miris kemikalija. Na tijelima su navodnp pronađeni i tragovi usisavanja. Više ih je bilo kod Patricka. Nema naznaka kaznenog djela

Ipak, okolnosti tragedije još nisu u potpunosti razjašnjene. Pojedini lokalni mediji navode da je upravo Patrick pokušao spasiti suprugu, no policija zasad nije službeno potvrdila tu verziju događaja. Istražitelji su u početku razmatrali i mogućnost strujnog udara, ali je ta teorija naknadno odbačena. Također nema naznaka da je riječ o kaznenom djelu – nisu pronađeni tragovi provale, a na nadzornim kamerama u okolici nije zabilježena sumnjiva aktivnost.Thomasina Tobin, podrijetlom iz okruga Monaghan u Irskoj, posljednjih je pet i pol godina radila kao stručnjakinja za procjenu troškova gradnje u londonskoj konzultantskoj tvrtki Turner & Townsend. Bila je voditeljica odjela za hotelsku industriju te je sudjelovala na projektima povezanim s luksuznim hotelima, uključujući londonski Ritz.Patrick Tobin, koji je podrijetlom s Novog Zelanda, radio je u tehnološkom sektoru u Londonu. Nakon tragedije u Španjolsku su doputovali članovi obitelji Thomasine Tobin kako bi se brinuli o djeci. Prema navodima, rodbina je stigla svega nekoliko sati nakon pronalaska tijela.Irsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da obitelji pruža konzularnu pomoć, dok je novozelandsko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo da je upoznato sa smrću Patricka Tobina te da pomaže njegovoj obitelji u domovini i Ujedinjenom Kraljevstvu,piše Net

Iz tvrtke Colina del Sol, koja upravlja objektom, izrazili su sućut obitelji te istaknuli da resort posluje godinama bez incidenata i da se pridržava visokih sigurnosnih standarda.

“U ovom trenutku čekamo završetak službene istrage. Važno je omogućiti nadležnim tijelima da utvrde činjenice i objasne što se dogodilo”, poručili su iz tvrtke.

Službeni rezultati obdukcija zasad nisu objavljeni. Istraga o okolnostima smrti bračnog para i mogućem kvaru hidromasažnog sustava se nastavlja.

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