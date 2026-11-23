Uprkos novim peticijama i protivljenju dijela građana nastupima pojedinih izvođača, Grad Split, kaže Šuta, ostaje pri donesenoj odluci.

To znači da je koncert Dine Merlina, koji je bio planiran za 30.12., definitivno otkazan, ali i da se koncert Jakova Jozinovića neće otkazivati.

“Svi koje smo predstavili će nastupiti i mislim da je to zadnja odluka. Nema tu više nikakvih peticija. Grad je donio odluku koja će se sama po sebi izvršiti”, rekao je Šuta.

Među izvođačima čiji su nastupi izazvali protivljenje dijela javnosti je i Jakov Jozinović. Šuta je potvrdio da njegov koncert ostaje u programu.

“Sve smo predstavili, danas je javno sve dostupno, svi tačni detalji, sve što će se događati po gradu, a to uključuje i koncert samoga Jakova Jozinovića”, dodao je Šuta.Novinare je zanimalo hoće li ostati pri toj odluci čak i ako nova peticija prikupi 20 hiljada potpisa, koliko ih je prikupila ona protiv koncerta Dine Merlina, te bi li Grad u tom slučaju ponovno razmotrio otkazivanje.

“Ja sam već svoje rekao. Stojim iza ovog stava i ovakav program će se do kraja realizirati”, odgovorio je gradonačelnik.

Upitan kako komentariše sve učestalije peticije, s obzirom na to da je ona protiv nastupa Jakova Jozinovića već treća koja se u kratkom vremenu pojavila u javnosti, Šuta je poručio da svako ima pravo na svoje mišljenje. Pritom je doveo u pitanje i način prikupljanja potpisa.

“Svatko ima pravo govoriti šta želi i davati svoje mišljenje. Baš sam pogledao jednu od peticija, pa je zanimljivo uopće kako i na koji način se to sve skupa ispunjava, ali ja poštujem mišljenja”, rekao je.

Šuta je dobio pitanje zašto je Grad u slučaju Dine Merlina odustao od koncerta, dok sada, uprkos novim peticijama, gradonačelnik isključuje mogućnost promjene programa.

Gradonačelnik je ponovio kako smatra da je tadašnja rasprava otišla u pogrešnom smjeru.

“Što se tiče konkretno Dine Merlina i općenito rasprave i kako je to sve skupa bilo prezentovano, javno sam sve objasnio, dali smo razloge. Mislim da je otišlo u krivom smjeru, u smislu komunikacije, da se biralo između PET/CT-a i samoga Dine Merlina”, kazao je,pišu Vijesti

Ponovno je naglasio da Grad Split nije nadležan za zdravstveni sistem, te da treba razlikovati gradske donacije od odgovornosti za nabavu medicinske opreme. Podsjetio je i da će Ministarstvo finansirati nabavu PET/CT uređaja te da je postupak u toku.

“S obzirom na to da je sve skupa išlo u jednom krivom smjeru i da su građani u tom dijelu krivo informirani, donijeli smo takvu odluku”, još jednom je obrazložio odustajanje od Merlinovog koncerta.

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