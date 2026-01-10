Amerika počela planirati napad na Iran, obustavljeni letovi

Visoki zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa vodili su preliminarne razgovore o tome kako bi se, ako to bude potrebno, mogao provesti napad na Iran kako bi se ispunile prijetnje koje je uputio Trump, uključujući rasprave o tome koji bi ciljevi mogli biti napadnuti, rekli su američki zvaničnici za Wall Street Journal.

Jedna od opcija o kojoj se razgovaralo je veliki zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva, rekao je jedan od zvaničnika, dok je drugi naveo da ne postoji konsenzus o tome koji bi se smjer djelovanja trebao odabrati te da nikakva vojna oprema ni osoblje nisu premješteni u pripremi za napad, uz napomenu da su ti razgovori dio uobičajenog planiranja i da nema naznaka skorog napada na Iran, piše Wall Street Journal,pišu Vijesti

Austrian Airlines obustavlja letove za Teheran

Austrian Airlines obustavlja letove za Teheran zbog “aktuelne političke situacije”. U saopćenju se navidi da je nakon procjene trenutne situacije sigurnosni odjel Austrian Airlinesa preporučio preventivnu obustavu letova prema i iz Teherana, zaključno s 12. januarom.

Kako navodi Reuters, avionska kompanija ostaje u “cjelodnevnoj, 24-satnoj” koordinaciji s relevantnim sigurnosnim tijelima te “kontinuirano i pažljivo” prati razvoj događaja u regiji.

Medij: U Teheranu pucaju na demonstrante

Iran International, perzijski medij u egzilu koji je finansiran iz izvora povezanih sa Saudijskom Arabijom, objavio je snimku za koju navodi da prikazuje kako su sigurnosne snage u subotu navečer otvorile vatru na demonstrante u četvrti Teheranpars, na istoku Teherana.

