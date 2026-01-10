Svaki peti stanovnik Njemačke razmišlja o odlasku iz zemlje

Prema istraživanju, svaka peta osoba u Njemačkoj razmišlja o odlasku iz zemlje. Sveukupno, 21 posto kaže da razmišlja o odlasku, u usporedbi sa 17 posto Nijemaca bez migrantske pozadine. Među ljudima koji su sami imigrirali, brojka je dvostruko veća i iznosi 34 posto, a među njihovim potomcima raste na 37 posto. To je prema kratkoj studiji Njemačkog centra za istraživanje integracije i migracija (Dezim) .

Najčešći razlog, prema istraživanju, jest nada u bolji život – navodi ga otprilike polovica onih koji razmišljaju o emigraciji. Osobe s migrantskom pozadinom također često spominju iskustva diskriminacije. Međutim, samo dva posto ispitanika ima konkretne planove za emigraciju: planiraju otići unutar godine dana. Prema podacima Saveznog statističkog ureda, 1,2 miliona ljudi zapravo je napustilo zemlju 2024. godine.

„U Njemačkoj se rasprave o imigraciji vode već godinama“, navodi se u listu. „Nasuprot tome, činjenica da ljudi redovno emigriraju iz Njemačke dobiva manje javne pažnje.“ To je značajno s obzirom na demografske promjene i nedostatak radne snage.

Ljudi s porodičnim vezama u Turskoj, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi najvjerojatnije će razmatrati emigraciju. Prema studiji, 39 posto razmišlja o odlasku iz Njemačke. Među ljudima s migrantskom pozadinom iz bivšeg Sovjetskog Saveza ta je brojka 31 posto, a među ljudima iz zemalja EU-a 28 posto,pišu Vijesti

Istraživači migracija anketirali su 2933 osobe pet puta između ljeta 2024. i ljeta 2025. kako bi kontrolirali fluktuacije. Brojke su ostale u biti konstantne, s jednim izuzetkom: „Nedugo prije saveznih izbora u 2025., hipotetska razmatranja o emigraciji među imigrantima i njihovim potomcima porasla su za oko 10 postotnih bodova“, pišu autori.

Brojke za apstraktna razmatranja emigracije koje je izmjerio Dezim nešto su više nego u drugim studijama. Primjerice, Institut za istraživanje zapošljavanja izvijestio je sredinom 2025. da 26 posto ljudi koji su imigrirali u Njemačku razmišlja o napuštanju zemlje. Od toga je 3 posto, odnosno 300.000 ljudi, imalo konkretne planove emigracije, navedeno je tada.

