UN: Izrael drugi dan zaredom uskraćuje vodu za oko milion Palestinaca u Gazi

Naše kolege iz OCHA (Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova) kažu nam da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila i na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze – rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare.

Rekao je da je “drugi dan oko milion ljudi u Gazi koji zavise od izraelske vodovodne mreže pogođeno smanjenim zalihama vode”, dodajući da je “distribucija vode iz drugih izvora kamionima samo djelimično” nadoknadila nedostatak,pišu Vijesti

Odgovarajući na pitanje Anadolu o komentarima izraelskog ministra odbrane Israela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dujarric je rekao da je UN zabrinut zbog putanje i naglasio da “o tome govorimo svaki dan vrlo jasno, u smislu kontinuirane patnje palestinskog naroda, kao i nedostatka sigurnosti za mnoge izraelske civile.”

Rekao je da će UN “i dalje nastaviti da se zalaže za rješenje dvije države, uprkos činjenici da je očito stvarnost na terenu takva kakva jeste.”

Facebook komentari