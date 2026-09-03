Nakon Francuske i Njemačke i Holandija premjestila zlatne rezerve iz New Yorka u London

Holandska centralna banka premjestila je više od 78 tona zlata iz New Yorka u London, navodeći kao razlog “rastuće geopolitičke nemire”.

U saopćenju banke DNB navodi se da je ova odluka donesena s ciljem jačanja „spremnosti za krize“ ravnomjernijom distribucijom zlata po jurisdikcijama. Transfer je uslijedio nakon poziva evropskih političara i lobista poreskih obveznika da se zlatne rezerve premjeste iz SAD-a, uz upozorenje da bi nepouzdana američka vlada pod predsjednikom Donaldom Trumpom mogla da ih zaplijeni usljed rastućih transatlantskih tenzija, piše Financial Times.

Holandska centralna banka saopćila je da njeno zlato skladišteno u Bank of England ispunjava „sve savremene međunarodne trgovinske standarde“ i da se tim zlatom najlakše trguje na svijetu.

U slučaju krize, dodaje se, bilo bi brže dostupno nego zlato koje se nalazi na drugom kontinentu.

Guverner holandske centralne banke Olaf Sleijpen izjavio je da je ovim premještanjem poboljšana trgovina holandskim zlatnim rezervama.

„Očekujemo da nikada nećemo morati da ga koristimo, ali moramo da povećamo našu otpornost i spremnost“, rekao je Sleijpen.

London je najveće svjetsko sjedište za trgovinu plemenitim metalima, s transakcijama zlata vrijednim više od 900 milijardi dolara svake sedmice.

Odluka Holandije uslijedila je nakon sličnog poteza Francuske, koja je premjestila svo svoje zlato iz New Yorka u periodu od jula 2025. do januara 2026. godine, podseća britanski list, dodajući da je guverner francuske centralne banke u to vrijeme rekao da odluka nije politički motivisana.

Financial Times navodi da ovaj „politički osjetljiv potez“ Holandije dolazi u vrijeme historijskog rasta cijene zlata i šireg okretanja centralnih banaka ka plemenitom metalu.

Cijena zlata je u posljednjih 12 mjeseci porasla 25 posto i sada iznosi oko 4.364 dolara po trojanskoj unci.

Holandska centralna banka ima ukupno 612 tona zlata. Više od 78 tona premjestila je iz New Yorka, kao i sedam tona iz Ottawe.

Iz SAD-a i Kanade fizički je u Evropu premjestila samo 27 tona, dok je ostatak prodala u Americi i kupila nove zlatne poluge u Londonu.

Francuska je koristila sličnu strategiju transfera i u tom procesu ostvarila profit od 11 milijardi eura.

Njemačka Bundesbank, koja posjeduje druge po veličini rezerve zlata u svijetu, odlučila je 2013. godine da polovinu rezervi skladišti kod kuće, premjestivši 674 tone zlata iz Pariza i New Yorka u svoje sjedište u Frankfurtu. Trenutno se oko trećine njemačkih rezervi zlata nalazi u New Yorku,pišu Vijesti

Predsjednik Bundesbanke Joachim Nagel ranije ove godine odbacio je pozive za vraćanje veće količine zlata iz SAD-a, navodeći da ne sumnja da je zlato sigurno skladišteno u Federal Reserve Bank of New York.

„SAD bi najviše naštetile sebi ako bi na bilo koji način dovele u pitanje pravni status (zlata) i time ugrozile povjerenje finansijskih tržišta“, rekao je Nagel.

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