Kanađani okreću leđa Americi

DIANE Hosker više od 20 godina živi u Trump Avenueu, u zelenom zapadnom dijelu Ottawe, u četvrti čiji su nazivi ulica inspirirani New Yorkom, poput Central Parka, Bloomingdale Streeta i Gotham Privatea.

Hosker nikad nije bila ljubiteljica tog naziva, koji je odabran u vrijeme kada je američki predsjednik Donald Trump bio poznat prvenstveno kao njujorški poduzetnik u sektoru nekretnina. Sada, usred sve intenzivnijeg trgovinskog rata i sve žešćih verbalnih prijetnji, gradsko vijeće pokreće postupak preimenovanja ulice.

Trumpove najnovije odluke, uključujući uvođenje novih carina na robu iz Kanade i potpisivanje izvršne uredbe kojom je jezero Ontario preimenovao u “jezero Amerika”, izazvale su novi val bijesa i domoljublja u zemlji poznatoj po svojoj opuštenosti, piše Reuters.

“Od tog čovjeka nikad ne proizlazi ništa dobro”

Neki Kanađani bojkotiraju američke proizvode i, od Trumpova povratka u Bijelu kuću početkom 2025. godine, prestali su putovati u SAD. No njegovi novi napadi na Kanadu potiču ono što bi moglo prerasti u trajniji raskid odnosa između dvaju dugogodišnjih saveznika.

Kanađani prekidaju svakodnevne veze s Amerikom, od naziva ulica i opskrbnih lanaca do rezervacija putovanja, na načine koji bi mogli nadživjeti aktualni trgovinski spor.

“Trump je jednostavno kralj kaosa i razaranja. Od tog čovjeka nikad ne proizlazi ništa dobro. Jednostavno mi se ne sviđa način na koji ismijava Kanadu”, kazala je Hosker, dodajući da joj je neugodno govoriti ljudima da živi u ulici koja nosi Trumpovo ime.

Gradski vijećnik Riley Brockington potvrdio je da je pokrenuo postupak preimenovanja Trump Avenuea, no cijeli postupak bi mogao trajati do godinu dana jer uključuje istraživanje, savjetovanje s građanima te pomoć stanovnicima pri promjeni dokumenata nakon preimenovanja.

Neki građani već su iznijeli šaljive prijedloge. Među njima je TACO, referenca na izraz “Trump Always Chickens Out” (“Trump se na kraju uvijek povuče”), kao i prijedlog da se ulica nazove po bivšem američkom predsjedniku Baracku Obami.

“Ulice u kanadskom glavnom gradu dobivaju imena po ljudima koji su časni i pošteni te koji surađuju s Kanadom. Trump ne ispunjava nijedan od tih standarda”, naveo je Brockington za Reuters.

Što kažu ankete?

Istraživanje Abacus Data, objavljeno prošlog tjedna, pokazalo je da više od 70 posto Kanađana podržava odluku premijera Marka Carneyja da suspendira trgovinske pregovore sa SAD-om, unatoč mogućim gubicima radnih mjesta i gospodarskoj neizvjesnosti.

Istraživanje Reutersa i Ipsosa pokazalo je da samo 20 posto Amerikanaca podržava carine na kanadsku robu, dok preimenovanje jezera podržava još manji broj njih.

Carney želi privući vrhunske akademike iz inozemstva

Neki Kanađani s dvojnim državljanstvom dodatno jačaju svoje veze s Kanadom. Sara Seager, kanadsko-američka astrofizičarka, seli se u Toronto nakon što ju je Sveučilište u Torontu privuklo s MIT-a, u sklopu nastojanja Carneyjeve vlade da privuče vrhunske akademike iz inozemstva. Seager je prilikom obnove kanadske putovnice službenicima objasnila zašto se vraća u domovinu.

“Objasnila sam kako premijer Carney ulaže više od milijardu dolara kako bi privukao vrhunske stručnjake iz cijelog svijeta, a posebno Kanađane, da se vrate i pomognu Kanadi da postane suverenija u odnosu na SAD u području tehnologije, trgovine i obrane. Kanadski ponos koji se osjećao u tom redu pred uredima za izdavanje putovnica bio je nevjerojatno dirljiv”, istaknula je.

Ashley Chapman, operativni direktor obiteljske kanadske tvrtke Chapman’s Ice Cream, rekao je da se njegova tvrtka počela udaljavati od korištenja američkih sastojaka nakon što je Trump prošle godine uveo prvi krug carina na kanadsku robu. Chapman kaže da tvrtka do sredine 2027. godine planira smanjiti korištenje američkih sastojaka za 70 posto.

“Trump će još godinama biti na vlasti i moramo smisliti kako se zaštititi”, upozorio je. Chapman kaže da je njegova tvrtka posljednjih mjeseci prekinula suradnju s devet dugogodišnjih američkih dobavljača te da sastojke poput badema i trešnji sada nabavlja iz Australije i Čilea.

Chapman se također obvezao da neće podizati cijene tijekom trgovinskog rata, čak i ako to znači smanjenje profitnih marži. “To je cijena koju sam spreman platiti da pokažemo da nećemo dopustiti da nas maltretira i da se prema nama tako odnosi onaj koji je nekoć bio naš najbliži saveznik i prijatelj”, ustvrdio je.

Otkazivanje pretplate na streaming servise

Dave Samojlenko, 53-godišnji programer iz Ottawe, ispričao je da je otkazao pretplate na američke streaming servise poput Netflixa i odlučio da više neće posjećivati SAD dok je Trump na vlasti.

“Mi smo neovisna država i trebali bismo se zauzeti za sebe. Nisam putovao u SAD otkako je ova vlada došla na vlast i vjerojatno neću sve dok ona ne ode, a vjerojatno ni dugo nakon toga”, naveo je.

Pad broja putovanja u SAD

Broj putovanja u SAD pao je za 10.6 posto u prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju službeni podaci. Potrošnja Kanađana na putovanja u SAD pala je za 13.6 posto, na pet milijardi kanadskih dolara (3.6 milijardi američkih dolara), dok je domaći turizam rastao.,piše Index

Megan Woodward, turistička agentica iz Edmontona, potvrdila je da je nakon najnovijeg kruga prijetnji carinama primijetila dodatni pad interesa za putovanja u SAD.

“Više uopće ne dobivamo rezervacije za SAD, a Kanađani vrlo jasno govore gdje žele trošiti svoj novac. Ako preporučimo odmor u SAD-u, mnogi su izrazito protiv toga. Žele svoj novac ostaviti u Kanadi ili ga vrlo rado potrošiti u Europi”, rekla je Woodward.

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