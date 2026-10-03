Džeko se oglasio nakon oproštaja i posvetio objavu Edni Šunjić

Džeko je posebnu poruku posvetio Edni Šunjić, djevojčici koja mu je nakon utakmice protiv Švedske u ime djece s poteškoćama u razvoju uručila poklon.

“Emocije se još nisu smirile nakon sinoć. Toliko toga želim reći, ali ovu objavu želim posvetiti mojoj Edni Šunjić i zahvaliti joj se, ali i svoj djeci, koja su mi ukazala čast i učinila me sretnim, što su baš mene izabrala za svog uzora i njihov glas.”

Posebno je istakao Edninu energiju tokom emotivne večeri na Bilinom Polju.

“Edna je sinoć predstavljala SVU djecu i hvala joj na sjajnoj energiji koju je donijela.”

Džeko je objavu završio kratkom, ali simpatičnom porukom: “PS: Hvala na igračkama.”Nakon utakmice, Džeki je konzul UNICEF-a uručio i plaketu za njegovu ulogu prvog ambasadora UNICEF-a iz Bosne i Hercegovine, na koju je imenovan još 2009. godine,pišu Vijesti

Podsjećamo, Džeko je u 63. minuti utakmice protiv Švedske napustio teren, čime je odigrao posljednje minute u dresu Bosne i Hercegovine. Nakon oproštaja poručio je da će nastaviti organizirati humanitarne akcije i pomagati onima kojima je pomoć potrebna.

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