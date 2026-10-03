Debakl Hrvatske, Englezi im zabili sedam golova

Englezi su od samog početka potpuno kontrolisali utakmicu, a već nakon prvih 45 minuta imali su ogromnih 4:0.Jude Bellingham pogodio je u 8. i 21. minuti, Anthony Gordon je u 39. povisio na 3:0, dok je Bukayo Saka u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena postigao četvrti pogodak.Hrvatska je djelovala potpuno nemoćno, a nekoliko puta je domaćine spašavao golman Dominik Livaković.

U nastavku je uslijedio novi potop. Harry Kane je u 53. minuti pogodio za 5:0, nakon asistencije Elliota Andersona, dok je Saka u 68. minuti iskoristio veliku grešku Josipa Stanišića i pogodio za 6:0.,pišu Vijesti

Hrvatska je u 87. minuti primila i sedmi gol. Morgan Rogers primio je loptu na polovini Hrvatske nakon duge lopte Bellinghama, istrčao je u kontru sam, prevario Livakovića i zabio za konačnih 0:7.Najteži poraz Hrvatske u historiji!

U narednom kolu Hrvatska je domaćin Španiji, a taj susret se igra 6. oktobra. S druge strane Engleska će dočekati Češku.

Facebook komentari