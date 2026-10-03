Često vozite na “rezervi”? Nemojte to raditi

Uglavnom, to je česta navika, a na kraju rezervoar može da se isprazni i automobil ugasi.

Ako ignorišete upozorenja i lampice, pa vam se vozilo ugasi jer nema goriva, mogući su i problemi, prenosi RevijaHak.

Zašto je ostanak bez goriva bio problem za starije automobile?

Kod starih motora javljali bi se ozbiljni kvarovi: neispravne pumpe za gorivo i začepljene dizne bili su svakodnevica. Stariji dizel motori s mehaničkim ubrizgavanjem morali su mukotrpno da se vraćaju u život nakon gašenja zbog nestanka goriva.

Čak je i moderna tehnologija ranjiva. Novi motori su robusniji, ali nisu lišeni poteškoća,pišu Vijesti

Može li česta vožnja na rezervi napraviti štetu?

Ako se vozite na rezervi, čestice prljavštine iz taloga u rezervoaru mogu biti usisane i završiti u sistemu ubrizgavanja. To dugoročno može da ošteti motor i dovede do skupih popravki, piše ADAC.

Dakle, ne vozite s upaljenom žutom lampicom.

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