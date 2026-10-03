BiH sutra bira vlast: Prvi put biometrija i skeneri

Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata.

Izbori se provode za: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu RS i skupštine kantona u Federaciji BiH.

U nedjelju, 4. oktobra, biračka mjesta će biti otvorena od 07.00 do 19.00 sati. Birači će, uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata – ličnu kartu, vozačku dozvolu, ili pasoš moći ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana.

Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.

Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u Centralni birački spisak za Opće izbore 2026. godine sa stanjem na dan 20. augusta 2026. godine u 24.00 sata je 3.408.517.

Izvan Bosne i Hercegovine registrirano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač.

Kako je navedeno iz CIK-a BiH, ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5.569 biračkih mjesta (neka biračka mjesta su pridružena), među kojima 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova.

Glasat će se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 država.Jutros u 7.00 sati počela je izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje, 4. oktobra 2026. godine, do 19.00 sati.

U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

Također, jučer u 7.00 sati počela je zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi s glasanjem i izborima.

Kada su u pitanju akreditirani izborni posmatrači, Centralna izborna komisija BiH do sada je akreditirala 2.432 posmatrača, od čega 1.557 udruženja građana, 756 međunarodnih izbornih posmatrača i 119 izbornih posmatrača političkih stranaka.

Prema do sada prikupljenim informacijama, općinske/gradske izborne komisije akreditirale su oko 25.000 posmatrača političkih subjekata.

Procjene su da će ukupno biti oko 30 hilјada posmatrača.

Centralna izborna komisija BiH je, u skladu s Izbornim zakonom BiH, donijela Odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uvjeta za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za Opće izbore 2026. godine, kojom se utvrđuje da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za Opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija BiH je pozvala birače da se informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja.

Ovjerene kandidatske liste i videouputstva za glasanje (za FBiH, RS i Brčko Distrikt), kao i edukativni materijali za izbornu administraciju dostupni su na početnoj stranici www.izbori.ba.

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