UEFA odabrala sudiju za utakmicu BiH – Poljska

Njemu će pomagati Aurelin Drouet i Hicham Zakrani, dok je četvrti sudija Jeremie Stinat. I u VAR sobi će biti Francuzi, Wily Delajod i Mathieu Vernice.

Pignard nikada nije sudio Bosni i Hercegovini, ali je zanimljivo dva puta bio delegiran za isti dvoboj: Slovan Bratislava – Zrinjski.

Prvo je 2023. godine sudio duel u Bratislavi koji je završen 2:2, a bio je i glavni arbitar prošle godine, ponovo u slovačkoj prijestolnici, kada je Slovan protiv Zrinjskog slavio sa 4:0,pišu Vijesti

Meč BiH – Poljska igra se u ponedjeljak od 20:45 sati.

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