Edin Džeko tvrdi da se emocije još nisu slegle, ali jednu osobu nije mogao ne spomenuti

Najbolji strijelac i igrač s najviše nastupa u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sinoć je protiv Švedske odigrao svoju posljednju utakmicu u državnom dresu.Bio je to izuzetno emotivan susret za sve ljubitelje fudbala u našoj zemlji, a dan nakon velikog okršaja na Bilinom polju, Dijamant se oglasio na svom zvaničnom profilu i podijelio misli koje ga prate.

Emocije se još nisu smirile

Džeko je istakao da su utisci i dalje snažni te da osjeća potrebu da se obrati onima koji su mu tokom čitave karijere bili najveća inspiracija.

– Emocije se još nisu smirile, nakon sinoć, toliko toga želim reći, ali ovu objavu želim posvetiti mojoj Edni Šunjić i zahvaliti joj se, ali i svoj djeci, koja su mi ukazala čast i učinila me sretnim, što su baš mene izabrala za svog uzora i njihov glas… – napisao je doskorašnji kapiten,piše Avaz

Hvala za sjajnu energiju

Posebno mjesto u njegovom obraćanju zauzela je Edna Šunjić, koja je sinoć na stadionu u Zenici imala posebnu ulogu u ime svih najmlađih obožavatelja.

– Edna je sinoć predstavljala SVU djecu i hvala joj na sjajnoj energiji koju je donijela – zaključio je emotivni Džeko.

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