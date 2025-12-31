“Ponovno ujedinjenje, kao povijesni tok vremena, nezaustavljivo”

Govoreći dan nakon završetka intenzivnih kineskih vojnih vježbi oko kineske regije Tajvan , Xi je rekao da je ponovno ujedinjenje domovine, kao povijesni tok vremena, nezaustavljivo, izvještava Guardian.

U ponedjeljak i utorak, Kineska narodnooslobodilačka vojska provela je vježbe s bojevim gađanjem oko kineske regije Tajvan, simulirajući blokadu glavnih luka i usmjeravajući mornaricu, zrakoplovstvo, raketne snage i obalnu stražu da okruže glavni otok.

Vježbe, nazvane “Misija Pravda 2025” , održane su bliže Tajvanu nego prethodne, a u njima je sudjelovalo najmanje 89 ratnih zrakoplova, što je najveći broj u više od godinu dana, prema Guardianu.

Xi je rekao da je Kina “prigrlila svijet raširenih ruku” i istaknuo nekoliko multilateralnih konferencija koje je Peking organizirao ove godine, uključujući summit Šangajske organizacije za suradnju u kolovozu, kada su se svjetski čelnici okupili u Tianjinu, lučkom gradu u blizini Pekinga, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina , indijskog premijera Narendru Modija i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana .

Prijenos Xijevog govora na kineskim državnim medijima bio je isprekidan snimkama najveće vojne parade u povijesti Kine, održane u rujnu povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, tijekom koje su Xi, ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski vođa Kim Jong Un stajali rame uz rame .

U svom govoru, Xi je također istaknuo “Dan povratka na Tajvan” , dan sjećanja ustanovljen 2025. godine povodom završetka japanske carske vlasti nad kineskom regijom Tajvan 1945. godine.

Tajvan je ove godine također donio zakon kojim se taj datum, 25. listopada, priznaje kao nacionalni praznik.

U svom govoru, Xi je također pohvalio kineski napredak u razvoju visoke tehnologije ove godine, spomenuvši robote za kickboxing i misiju istraživanja kometa Tianwen-2, koja je lansirana u svibnju.

Također je ukazao na globalni uspjeh kineskih kulturnih proizvoda, poput videoigre Black Myth: Wukong i animiranog filma Ne Zha 2. Ranije danas, Xi se obratio visokim dužnosnicima Komunističke partije Kine i rekao da je Kina na putu da ostvari svoj cilj rasta BDP-a od pet posto.

Facebook komentari