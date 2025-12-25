Turska pokušava postaviti radare u Siriji? To bi naštetilo izraelskoj sposobnosti da gađa ciljeve u Iranu i Iraku

Turska je posljednjih sedmica pokušavala postaviti radare na sirijskom tlu, izjavila su u četvrtak dva zapadna obavještajna izvora za The Jerusalem Post , usred eskalacije sukoba između Izraela i Turske zbog prisustva Ankare u Siriji.

Raspoređivanje radara na sirijskoj teritoriji značajno bi ograničilo slobodu djelovanja izraelskih zračnih snaga u sirijskom zračnom prostoru, kao što je bio slučaj u nedavnim napadima, jer bi turski radari mogli otkriti aktivnost izraelskih aviona iznad zemlje.

To bi također otežalo Izraelu da napadne ciljeve u Iranu, s obzirom na to da izraelski avioni često koriste sirijski zračni prostor kao tranzitnu rutu za Islamsku Republiku.

Jedan od izvora je rekao za Post da Turska planira prenijeti radarske sisteme sirijskoj vojsci, predstavljajući taj potez kao korak ka jačanju snaga predsjednika Ahmeda al-Sharaa. Međutim, tursko osoblje bi ostalo odgovorno za upravljanje sistemima, dajući Ankari pristup i kontrolu nad prikupljenim obavještajnim podacima.

Izrael, zabrinut zbog turskog zadiranja, napao baze sirijskog ratnog zrakoplovstva

Ubrzo nakon pada Assadovog režima prošle godine, Izrael je izveo zračne napade na vojne instalacije u Siriji, uključujući baze sirijskog ratnog zrakoplovstva poput T-4, usred rastuće zabrinutosti da će Turska uspostaviti stalne vojne ispostave i rasporediti dronove.

Zvaničnik sigurnosnih službi je tada izjavio da mogućnost da Turska izgradi zračnu bazu u Siriji predstavlja “potencijalnu prijetnju”.

„Ako se uspostavi turska zračna baza, to bi podrazumijevalo kršenje izraelske slobode djelovanja u Siriji“, rekao je zvaničnik. „Ovo je potencijalna prijetnja kojoj se protivimo. Napali smo baze kako bismo poslali poruku da nećemo dozvoliti bilo kakvo narušavanje naše slobode zračnog djelovanja.“

Analitičari upozoravaju da bi postavljanje radara moglo poboljšati sirijske sposobnosti protivvazdušne odbrane, omogućavajući bolje otkrivanje izraelskih operacija. Prema stranim izvještajima, izraelske zračne snage redovno prelijeću sirijski zračni prostor na putu do operacija u Iraku i Iranu.

Sukob je dodatno eskalirao ove sedmice kada je provladin turski dnevnik Yeni Şafak objavio naslov: „Izrael je neprijatelj broj jedan Turske.“ Članak se pojavio dan nakon što se premijer Benjamin Netanyahu sastao s liderima Grčke i Kipra u Nikoziji. Tokom trilateralnog samita, Netanyahu je primijetio: „Oni koji fantaziraju o obnavljanju svojih imperija neće uspjeti.“

Erdogan je odgovorio: „Bilo u istočnom Mediteranu ili bilo gdje drugdje, mi ne uzimamo ono što nam zakonito ne pripada i ne dozvoljavamo da nam se oduzmu prava.“

Dodao je: „Sporazumi se mogu sklapati, dokumenti se mogu potpisivati ​​i poruke se mogu prenositi na razne načine, ali ništa od toga neće promijeniti našu politiku. Oni koji su odgovorni za krv više od 70.000 Palestinaca nemaju moralni ugled u našim očima; njihove provokacije nisu ništa više od prazne buke.“

Facebook komentari